https://ria.ru/20220826/politika-1812145206.html

"Других вариантов нет". Кому Запад грозит ядерным ударом

"Других вариантов нет". Кому Запад грозит ядерным ударом - РИА Новости, 26.08.2022

"Других вариантов нет". Кому Запад грозит ядерным ударом

О возможном применении атомного оружия в последние месяцы говорят все чаще. Крупнейшие державы пока проявляют сдержанность, но в Великобритании уже дали понять: РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

в мире

лиз трасс

риши сунак

маргарет тэтчер

великобритания

лондон

европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147254/95/1472549594_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c7631bd48a29d1cc44f154b28db039fc.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. О возможном применении атомного оружия в последние месяцы говорят все чаще. Крупнейшие державы пока проявляют сдержанность, но в Великобритании уже дали понять: ядерный удар вполне реален. Об этом сообщила министр иностранных дел Лиз Трасс — главный кандидат в премьеры Соединенного Королевства. РИА Новости разбиралось, как на столь воинственное высказывание отреагировали в стране и Европе, где у новой "железной леди" нет единодушной поддержки.На что готова ТрассБорьба за пост главы правительства в Великобритании вступила в решающую фазу. Кого выберут представителем правящей Консервативной партии — главу МИД Лиз Трасс или экс-канцлера казначейства Риши Сунака — выяснится в сентябре.Согласно опросам, у Трасс поддержка среди тори больше, но ненамного. А она, похоже, жаждет абсолютной победы. И ради этого готова на все.Так, на предвыборных дебатах в Бирмингеме глава МИД, отвечая на вопрос о возможности использовать ядерное оружие, сказала, что это "важная обязанность премьер-министра"."Я готова это сделать", — подчеркнула она, не обращая внимания на попытку ведущего смягчить ситуацию.Ранее Трасс говорила, что в случае назначения премьером в первую очередь обновит ядерные силы для "сдерживания самых серьезных угроз нашей национальной безопасности и образу жизни". Поэтому ее очередное признание шока не вызвало. Но в Европе заволновались, что в Британии заметили. Именно после слов Трасс о реальности столкновении России и НАТО в Москве заявили о "повышенной готовности" ядерных сил, напоминают журналисты. И задаются вопросом: насколько далеко она зайдет в нагнетании обстановки?"Главный разрушитель"Глава британской дипломатии не скрывает властных и военных амбиций. В шутку она себя назвала "главным разрушителем" — местные СМИ это подхватили.В 1983-м в семь лет Лиз сыграла роль премьер-министра Маргарет Тэтчер в школьной постановке, посвященной выборам. С тех пор и подражает "железной леди".Хотя она, когда училась в Оксфорде, была активным членом Либерально-демократической партии. Отец Трасс даже рассказывал, что, услышав от его дочери консервативную риторику в духе "железной леди", его знакомые были крайне озадачены.Как и Тэтчер, Трасс — сторонница жесткой внешнеполитической линии. Кроме того, она продвигает идею "глобальной Британии" — усиление Лондона везде, где возможно.Подобно Борису Джонсону, Трасс не сдерживает себя в выражениях. Вероятно, это и принесло ей успех в "ястребином" крыле консерваторов. В отличие от того же Сунака, пытающегося сглаживать острые углы, Трасс даже в откровенно постыдных ситуациях идет напролом, делая вид, что так и задумано. Например, "приписав" Украине российские области, потом в интервью она уверяла, будто не ошиблась — просто недопоняла министра иностранных дел Сергея Лаврова.Повод для комедии или беспокойства?Громкое заявление "Тэтчер 2.0" в Москве услышали. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией заметила, что это хороший повод для запуска очередной комедийной франшизы. "Безупречное начало новой серии "Остина Пауэрса". Теперь роль человека-загадки международного масштаба играет женщина", — сказала она.А вот британцы в соцсетях выразили обеспокоенность агрессивностью потенциального премьера. "Люди разрывались между страхом за будущее Великобритании и раздражением из-за того, что Трасс не сосредоточивается на надвигающемся экономическом кризисе", — отметили, в частности, в The Huffington Post.Сунаку, кстати, задали тот же вопрос, но он дипломатично уклонился от ответа. И неспроста: незадолго до дебатов американское издание Politico со ссылкой на нескольких высокопоставленных дипломатов из ЕС сообщило, что даже западные партнеры Лондона не желали бы видеть в премьерском кресле излишне импульсивную Трасс."Новый лидер — это всегда возможность для "перезагрузки", но нам нужно посмотреть, предпримет ли она шаги для восстановления доверия, которое очень необходимо", — убежден источник."Изменить мировой порядок"Российские эксперты сходятся в том, что заявление Трасс, пусть и ожидаемое, — тревожный звонок. Впрочем, ничего нового от британского министра мир не услышал."Ядерное оружие предназначено для сдерживания, ответной реакции. Любой британский премьер, французский президент, американский — скажет то же самое. При этом у Великобритании наименьший арсенал из пяти членов Совбеза ООН (это также Китай, Франция, США и Россия) — всего четыре подводные лодки с подобным вооружением. Но в эти тонкости не всегда и не все вникают, поэтому, конечно, можно посоветовать той же Трасс быть аккуратнее в речах, тщательнее подбирать слова, чтобы лишний раз не возбуждать народ", — объясняет РИА Новости руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.Начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков считает, что высказывание Трасс — четкая декларация намеченного ею изменения мирового порядка. "Она дала понять, что действительно станет лидером в духе "железной леди", готовой взять на себя ответственность за ядерный удар. Это месседж европейскому политическому истеблишменту, который сейчас активно обсуждает роль таких вооружений", — указывает эксперт.В соответствии со стратегией "глобальной Британии" власти островного королевства уже давно действуют агрессивно. Отправляют авиационную ударную группу в "турне" по Азиатско-Тихоокеанскому региону, отдельные корабли группировки подходили к Крыму в прошлом году.В Европе политики, выступающие за дипломатическое решение проблем, борются с теми, кто взял курс на конфронтацию. Вопрос в том, сможет ли Трасс удержать лидерство с воинственностью, но без внятной экономической программы. Как показала реакция общества на скандальные дебаты, свой карман британцам важнее геополитических раскладов.

https://ria.ru/20220824/trass-1811750996.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/trass-1772161070.html

https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html

великобритания

лондон

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лиз трасс, риши сунак, маргарет тэтчер, великобритания, лондон, европа, нато