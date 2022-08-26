https://ria.ru/20220826/polimery-1812231865.html
В Москве разработали полимеры для автокомпонентов и электротехники
В Москве разработали полимеры для автокомпонентов и электротехники - РИА Новости, 26.08.2022
В Москве разработали полимеры для автокомпонентов и электротехники
Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Полипластик" разработало полностью отечественные полимерные материалы для выпуска автокомпонентов и... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:58
2022-08-26T09:58
2022-08-26T09:58
экономика
владислав овчинский
москва
россия
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Полипластик" разработало полностью отечественные полимерные материалы для выпуска автокомпонентов и электротехники, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Московские производители активно разрабатывают новые технологические решения в самых разных отраслях промышленности. Так, один из них создал полностью отечественные полимерные материалы на основе поликарбонатов для изготовления деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства автомобиля. Ранее такие изделия практически не производились в России, а ввозились из-за рубежа. Разработка поможет отечественному автопрому в достижении технологического суверенитета, минимизирует риски, связанные со сбоем или отсутствием поставок материалов из-за границы, а также повысит степень локализации продукции", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.Он добавил, что разработанные полимерные материалы полностью соответствуют техническим требованиям автопрома. В современном легковом автомобиле порядка 150 килограммов пластмасс, из них производят не только привычные всем детали интерьера, бамперы или решетки радиаторов. Также из полимеров изготавливают части топливных баков, детали подушек безопасности и другие высокотехнологичные компоненты."Расположенный в Москве научно-технический центр предприятия продолжает активную работу по созданию серии инновационных полимерных материалов не только для автопрома, но и для других отраслей российской промышленности: строительной, производства электро- и бытовой техники. Компания разрабатывает материалы как под узкие требования конкретной отрасли, так и общетехнического назначения: например, трудногорючая полимерная композиция на основе поликарбоната является альтернативой сразу пяти зарубежным материалам, а ударопрочная – тринадцати", - отметил генеральный директор НПП "Полипластик" Александр Павлов.По его словам, компетенции российских специалистов сегодня позволяют работать над высокотехнологичными материалами и создавать полимерные компаунды с использованием нанотехнологий, способные заменить любые зарубежные изделия на российские аналоги.
https://ria.ru/20220822/tpu-1810410840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав овчинский, москва, россия
Экономика, Владислав Овчинский, Москва, Россия
В Москве разработали полимеры для автокомпонентов и электротехники
Московский "Полипластик" разработал полимеры для автокомпонентов и электротехники
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Полипластик" разработало полностью отечественные полимерные материалы для выпуска автокомпонентов и электротехники, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Московские производители активно разрабатывают новые технологические решения в самых разных отраслях промышленности. Так, один из них создал полностью отечественные полимерные материалы на основе поликарбонатов для изготовления деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства автомобиля. Ранее такие изделия практически не производились в России, а ввозились из-за рубежа. Разработка поможет отечественному автопрому в достижении технологического суверенитета, минимизирует риски, связанные со сбоем или отсутствием поставок материалов из-за границы, а также повысит степень локализации продукции", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.
Он добавил, что разработанные полимерные материалы полностью соответствуют техническим требованиям автопрома. В современном легковом автомобиле порядка 150 килограммов пластмасс, из них производят не только привычные всем детали интерьера, бамперы или решетки радиаторов. Также из полимеров изготавливают части топливных баков, детали подушек безопасности и другие высокотехнологичные компоненты.
"Расположенный в Москве научно-технический центр предприятия продолжает активную работу по созданию серии инновационных полимерных материалов не только для автопрома, но и для других отраслей российской промышленности: строительной, производства электро- и бытовой техники. Компания разрабатывает материалы как под узкие требования конкретной отрасли, так и общетехнического назначения: например, трудногорючая полимерная композиция на основе поликарбоната является альтернативой сразу пяти зарубежным материалам, а ударопрочная – тринадцати", - отметил генеральный директор НПП "Полипластик" Александр Павлов.
По его словам, компетенции российских специалистов сегодня позволяют работать над высокотехнологичными материалами и создавать полимерные компаунды с использованием нанотехнологий, способные заменить любые зарубежные изделия на российские аналоги.