https://ria.ru/20220826/pogoda-1812218837.html

Погода в Москве может побить температурный рекорд 70-летней давности

Погода в Москве может побить температурный рекорд 70-летней давности - РИА Новости, 26.08.2022

Погода в Москве может побить температурный рекорд 70-летней давности

Погода в Москве в пятницу может побить температурный рекорд 1969 года, тогда метеостанция на ВДНХ зафиксировала максимальную температуру воздуха плюс 28,9... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:10

2022-08-26T08:10

2022-08-26T08:10

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Погода в Москве в пятницу может побить температурный рекорд 1969 года, тогда метеостанция на ВДНХ зафиксировала максимальную температуру воздуха плюс 28,9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Максимальная температура в Москве была зарегистрирована 26 августа 1969 году плюс 28,9 градусов. А мы сегодня ожидаем существенно выше этого значения... Это рекорд именно за последние 70 лет, потому что 1938 году было плюс 35 градусов в этот день", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, плюс 31-33 градусов в Москве и плюс 29-34 градусов по Московской области."Ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 757 миллиметров ртутного столба", - добавил Синенков.

https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), погода