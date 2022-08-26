https://ria.ru/20220826/pogibshie-1812397128.html

При ударе ВСУ по дому в Куйбышево погибли двое взрослых и двое детей

При ударе ВСУ по дому в Куйбышево погибли двое взрослых и двое детей - РИА Новости, 26.08.2022

При ударе ВСУ по дому в Куйбышево погибли двое взрослых и двое детей

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли после удара украинских войск по жилому дому в поселке Куйбышево Запорожской области, разбор завалов... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:44

2022-08-26T18:44

2022-08-26T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Четыре человека, среди которых двое детей, погибли после удара украинских войск по жилому дому в поселке Куйбышево Запорожской области, разбор завалов продолжается, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ракетные удары по поселку Куйбышево были нанесены в пятницу днем, предположительно, огонь велся из РСЗО Himars. Прогремели шесть взрывов.В результате обстрела частично разрушен многоэтажный жилой дом."Четверо погибших, среди которых двое детей. Девочка, которой не было и двух лет, и 8-летний мальчик", - сказал Рогов.По его словам, разбор завалов продолжается."Боюсь, что количество пострадавших может вырасти", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220825/donbass-1811989634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, донбасс, украина, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область