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Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022
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Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье
Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022
Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье
Копию исторической усадьбы дворянина Владмира Сукачева создадут в рамках строительства гостиничного комплекса в Ленинском городском округе Московской области,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:19
2022-08-26T16:19
подмосковье. работаем
московская область (подмосковье)
строительство
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Копию исторической усадьбы дворянина Владмира Сукачева создадут в рамках строительства гостиничного комплекса в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Спальный корпус будет иметь 3 этажа и 17 номеров, на первом этаже расположится гостиничная зона с камином. Застройщиком выступит АО "ОКТЕКС". Объем инвестиций составит 42 миллиона рублей."Объект планируется сдать в первом квартале 2023 года", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), строительство
Подмосковье. Работаем, Московская область (Подмосковье), Строительство
16:19 26.08.2022
 

Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиКопию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье
Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Копию исторической усадьбы дворянина Владмира Сукачева создадут в рамках строительства гостиничного комплекса в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.
Спальный корпус будет иметь 3 этажа и 17 номеров, на первом этаже расположится гостиничная зона с камином. Застройщиком выступит АО "ОКТЕКС". Объем инвестиций составит 42 миллиона рублей.
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове
24 августа, 15:58Новости Подмосковья
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове
"Объект планируется сдать в первом квартале 2023 года", - говорится в сообщении.
 
Подмосковье. РаботаемМосковская область (Подмосковье)Строительство
 
 
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