https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812345140.html

Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье

Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022

Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье

Копию исторической усадьбы дворянина Владмира Сукачева создадут в рамках строительства гостиничного комплекса в Ленинском городском округе Московской области,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:19

2022-08-26T16:19

2022-08-26T16:19

подмосковье. работаем

московская область (подмосковье)

строительство

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Копию исторической усадьбы дворянина Владмира Сукачева создадут в рамках строительства гостиничного комплекса в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Спальный корпус будет иметь 3 этажа и 17 номеров, на первом этаже расположится гостиничная зона с камином. Застройщиком выступит АО "ОКТЕКС". Объем инвестиций составит 42 миллиона рублей."Объект планируется сдать в первом квартале 2023 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220824/gostinitsa-1811856889.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), строительство