https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812345140.html
Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье
Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022
Копию исторической усадьбы дворянина Сукачева построят в Подмосковье
Копию исторической усадьбы дворянина Владмира Сукачева создадут в рамках строительства гостиничного комплекса в Ленинском городском округе Московской области,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:19
2022-08-26T16:19
2022-08-26T16:19
подмосковье. работаем
московская область (подмосковье)
строительство
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Копию исторической усадьбы дворянина Владмира Сукачева создадут в рамках строительства гостиничного комплекса в Ленинском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Спальный корпус будет иметь 3 этажа и 17 номеров, на первом этаже расположится гостиничная зона с камином. Застройщиком выступит АО "ОКТЕКС". Объем инвестиций составит 42 миллиона рублей."Объект планируется сдать в первом квартале 2023 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220824/gostinitsa-1811856889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), строительство
Подмосковье. Работаем, Московская область (Подмосковье), Строительство