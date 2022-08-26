https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812309983.html
Акция "Проверь свое здоровье в парке" вновь пройдет в Подмосковье
Акция "Проверь свое здоровье в парке" вновь пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022
Акция "Проверь свое здоровье в парке" вновь пройдет в Подмосковье
Власти Московской области 27 и 28 августа проведут традиционную акцию "Проверь свое здоровье в парке", бригады врачей будут работать в 25 городских округах... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:30
2022-08-26T14:30
2022-08-26T14:30
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Власти Московской области 27 и 28 августа проведут традиционную акцию "Проверь свое здоровье в парке", бригады врачей будут работать в 25 городских округах региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.В парках можно пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. Врачи проведут исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на более углубленную диагностику."Мы понимаем, что не всегда есть возможность пойти в поликлинику в будни. Поэтому для удобства жителей по выходным в парках региона проводится акция "Проверь свое здоровье в парке". Для того, чтобы пройти диагностику, не требуется предварительная запись, а результаты исследований придут в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество