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Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные - РИА Новости, 26.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812298910.html
Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные
Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные - РИА Новости, 26.08.2022
Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные
Комитет лесного хозяйства Московской области попросил гостей и жителей региона воздержаться от посещения лесов в предстоящие выходные дни, говорится в сообщении РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:46
2022-08-26T13:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области попросил гостей и жителей региона воздержаться от посещения лесов в предстоящие выходные дни, говорится в сообщении ведомства.По данным ведомства на территории Московской области действует 4 класс пожарной опасности. В Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах - 5 класс."27 и 28 августа на территории Московской области ожидается 4 и 5 классы пожарной опасности. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов, особенно в выходные дни", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
13:46 26.08.2022
 

Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛес в Щелковском районе Московской области
Лес в Щелковском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Лес в Щелковском районе Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области попросил гостей и жителей региона воздержаться от посещения лесов в предстоящие выходные дни, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства на территории Московской области действует 4 класс пожарной опасности. В Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах - 5 класс.
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"27 и 28 августа на территории Московской области ожидается 4 и 5 классы пожарной опасности. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов, особенно в выходные дни", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Природные пожары в России
 
 
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