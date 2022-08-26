https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812298910.html
Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные
Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные - РИА Новости, 26.08.2022
Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные
Комитет лесного хозяйства Московской области попросил гостей и жителей региона воздержаться от посещения лесов в предстоящие выходные дни, говорится в сообщении РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:46
2022-08-26T13:46
2022-08-26T13:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области попросил гостей и жителей региона воздержаться от посещения лесов в предстоящие выходные дни, говорится в сообщении ведомства.По данным ведомства на территории Московской области действует 4 класс пожарной опасности. В Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах - 5 класс."27 и 28 августа на территории Московской области ожидается 4 и 5 классы пожарной опасности. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов, особенно в выходные дни", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России