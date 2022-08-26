https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812298910.html

Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные

Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные - РИА Новости, 26.08.2022

Комлесхоз Подмосковья попросил воздержаться от посещения лесов в выходные

Комитет лесного хозяйства Московской области попросил гостей и жителей региона воздержаться от посещения лесов в предстоящие выходные дни, говорится в сообщении РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:46

2022-08-26T13:46

2022-08-26T13:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области попросил гостей и жителей региона воздержаться от посещения лесов в предстоящие выходные дни, говорится в сообщении ведомства.По данным ведомства на территории Московской области действует 4 класс пожарной опасности. В Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах - 5 класс."27 и 28 августа на территории Московской области ожидается 4 и 5 классы пожарной опасности. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов, особенно в выходные дни", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), природные пожары в россии