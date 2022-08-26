https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html

В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару

В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару - РИА Новости, 26.08.2022

В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не садиться на руль при ухудшении самочувствия в жару, говорится в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:41

2022-08-26T13:41

2022-08-26T13:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

автомобилисты

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не садиться на руль при ухудшении самочувствия в жару, говорится в сообщении ведомства.Так, по данным ведомства, до конца недели синоптики прогнозируют жаркую погоду – температура устойчиво выше 30 градусов."Минтранс Подмосковья призывает водителей ответственно отнестись к своей безопасности – не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия. Недомогание приводит к снижению концентрации внимания и скорости реакции, что может привести к аварии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220826/svetofor-1812288467.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), автомобилисты