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В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару
В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару - РИА Новости, 26.08.2022
В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не садиться на руль при ухудшении самочувствия в жару, говорится в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:41
2022-08-26T13:41
2022-08-26T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
автомобилисты
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не садиться на руль при ухудшении самочувствия в жару, говорится в сообщении ведомства.Так, по данным ведомства, до конца недели синоптики прогнозируют жаркую погоду – температура устойчиво выше 30 градусов."Минтранс Подмосковья призывает водителей ответственно отнестись к своей безопасности – не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия. Недомогание приводит к снижению концентрации внимания и скорости реакции, что может привести к аварии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220826/svetofor-1812288467.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), автомобилисты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), автомобилисты