Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html
В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару
В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару - РИА Новости, 26.08.2022
В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не садиться на руль при ухудшении самочувствия в жару, говорится в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:41
2022-08-26T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
автомобилисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152557/44/1525574487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cca5afb56b06dc6a5b06cc8f84be8b.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не садиться на руль при ухудшении самочувствия в жару, говорится в сообщении ведомства.Так, по данным ведомства, до конца недели синоптики прогнозируют жаркую погоду – температура устойчиво выше 30 градусов."Минтранс Подмосковья призывает водителей ответственно отнестись к своей безопасности – не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия. Недомогание приводит к снижению концентрации внимания и скорости реакции, что может привести к аварии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220826/svetofor-1812288467.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152557/44/1525574487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4a94d7be0bed95d2859bf93f8f1f5bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), автомобилисты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), автомобилисты
13:41 26.08.2022
 

В Подмосковье призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкМужчина за рулем автомобиля Lada
Мужчина за рулем автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Мужчина за рулем автомобиля Lada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не садиться на руль при ухудшении самочувствия в жару, говорится в сообщении ведомства.
Так, по данным ведомства, до конца недели синоптики прогнозируют жаркую погоду – температура устойчиво выше 30 градусов.
Светофор в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 13:04Новости Подмосковья
Свыше 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья
"Минтранс Подмосковья призывает водителей ответственно отнестись к своей безопасности – не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия. Недомогание приводит к снижению концентрации внимания и скорости реакции, что может привести к аварии", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)автомобилисты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала