02:49 26.08.2022 (обновлено: 14:40 26.08.2022)
"Коммерсант" сообщил о желании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье
Газета "Коммерсант" сообщила о желании Mercedes-Benz продать свой завод в Подмосковье
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Mercedes-Benz продает завод в России, рассказали источники "Ъ" в автопроме и на рынке недвижимости. Речь идет о площадке в подмосковном Есипово, принадлежащей "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", где 20% у СП "Даймлер КамАЗ Рус", остальное - у головной Mercedes-Benz AG", - пишет газета.
Источник “Ъ” в одном из автоконцернов говорит, что завод выставлен на продажу. Другим собеседником газеты было подтверждено, что сделка почти завершена и покупателем станет российский дилер, но у Mercedes некоторые "проблемы с документами".
Согласно еще одному источнику "Ъ" с рынка недвижимости Подмосковья, дилер "Автодом" также претендует на завод, а в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. В тендере, как сообщает газета, участвуют несколько дилеров. В авторитейле "Коммерсанту" сообщили, что "речь идет о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке". По их мнению, "Автодом" является основным претендентом.
"В российском офисе Mercedes-Benz "Ъ" сообщили, что компания "рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России", - добавляет газета.