https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812209740.html

"Коммерсант" сообщил о желании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье

"Коммерсант" сообщил о желании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022

"Коммерсант" сообщил о желании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье

Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T02:49

2022-08-26T02:49

2022-08-26T14:40

экономика

авто

московская область (подмосковье)

корпорация развития

mercedes

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Источник “Ъ” в одном из автоконцернов говорит, что завод выставлен на продажу. Другим собеседником газеты было подтверждено, что сделка почти завершена и покупателем станет российский дилер, но у Mercedes некоторые "проблемы с документами".Согласно еще одному источнику "Ъ" с рынка недвижимости Подмосковья, дилер "Автодом" также претендует на завод, а в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. В тендере, как сообщает газета, участвуют несколько дилеров. В авторитейле "Коммерсанту" сообщили, что "речь идет о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке". По их мнению, "Автодом" является основным претендентом."В российском офисе Mercedes-Benz "Ъ" сообщили, что компания "рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России", - добавляет газета.

https://ria.ru/20220727/mercedes-benz-1805261118.html

московская область (подмосковье)

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экономика, авто, московская область (подмосковье), корпорация развития, mercedes