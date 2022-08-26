Рейтинг@Mail.ru
"Коммерсант" сообщил о желании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812209740.html
"Коммерсант" сообщил о желании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье
"Коммерсант" сообщил о желании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2022
"Коммерсант" сообщил о желании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье
Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T02:49
2022-08-26T14:40
экономика
авто
московская область (подмосковье)
корпорация развития
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366990_0:116:3158:1892_1920x0_80_0_0_23c1544208a2f390d82c814c265aba4e.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Источник “Ъ” в одном из автоконцернов говорит, что завод выставлен на продажу. Другим собеседником газеты было подтверждено, что сделка почти завершена и покупателем станет российский дилер, но у Mercedes некоторые "проблемы с документами".Согласно еще одному источнику "Ъ" с рынка недвижимости Подмосковья, дилер "Автодом" также претендует на завод, а в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. В тендере, как сообщает газета, участвуют несколько дилеров. В авторитейле "Коммерсанту" сообщили, что "речь идет о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке". По их мнению, "Автодом" является основным претендентом."В российском офисе Mercedes-Benz "Ъ" сообщили, что компания "рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России", - добавляет газета.
https://ria.ru/20220727/mercedes-benz-1805261118.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a685c180a9719fa51ba8f0aad4ab4e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, московская область (подмосковье), корпорация развития, mercedes
Экономика, Авто, Московская область (Подмосковье), Корпорация Развития, Mercedes
02:49 26.08.2022 (обновлено: 14:40 26.08.2022)
 
"Коммерсант" сообщил о желании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье

Газета "Коммерсант" сообщила о желании Mercedes-Benz продать свой завод в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Mercedes-Benz продает завод в России, рассказали источники "Ъ" в автопроме и на рынке недвижимости. Речь идет о площадке в подмосковном Есипово, принадлежащей "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", где 20% у СП "Даймлер КамАЗ Рус", остальное - у головной Mercedes-Benz AG", - пишет газета.
Источник “Ъ” в одном из автоконцернов говорит, что завод выставлен на продажу. Другим собеседником газеты было подтверждено, что сделка почти завершена и покупателем станет российский дилер, но у Mercedes некоторые "проблемы с документами".
Согласно еще одному источнику "Ъ" с рынка недвижимости Подмосковья, дилер "Автодом" также претендует на завод, а в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. В тендере, как сообщает газета, участвуют несколько дилеров. В авторитейле "Коммерсанту" сообщили, что "речь идет о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке". По их мнению, "Автодом" является основным претендентом.
"В российском офисе Mercedes-Benz "Ъ" сообщили, что компания "рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России", - добавляет газета.
Логотип компании Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 11:00
В Mercedes-Benz рассказали о потерях из-за приостановки поставок в Россию
 
ЭкономикаАвтоМосковская область (Подмосковье)Корпорация РазвитияMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала