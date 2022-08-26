"Цены на солод достигли исторических высот" – немецкий пивовар о кризисе

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Рост цен на газ, подорожание ингредиентов вызывает опасения у немецких пивоваров. Так, представитель Veltins, одного из крупнейших пивных брендов в Германии, говорит, что надвигающийся энергетический кризис серьезно влияет на отрасль.