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"Цены на солод достигли исторических высот" – немецкий пивовар о кризисе
"Цены на солод достигли исторических высот" – немецкий пивовар о кризисе - РИА Новости, 26.08.2022
"Цены на солод достигли исторических высот" – немецкий пивовар о кризисе
Рост цен на газ, подорожание ингредиентов вызывает опасения у немецких пивоваров. Так, представитель Veltins, одного из крупнейших пивных брендов в Германии, говорит, что надвигающийся энергетический кризис серьезно влияет на отрасль.
2022-08-26T15:24
2022-08-26T15:24
2022-08-26T15:24
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"Цены на солод достигли исторических высот": немецкий пивовар о кризисе в отрасли
Рост цен на газ, подорожание ингредиентов вызывает опасения у немецких пивоваров. Так, представитель Veltins, одного из крупнейших пивных брендов в Германии, говорит, что надвигающийся энергетический кризис серьезно влияет на отрасль.
2022-08-26T15:24
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видео, экономика
Видео, Экономика
"Цены на солод достигли исторических высот" – немецкий пивовар о кризисе
Рост цен на газ, подорожание ингредиентов вызывает опасения у немецких пивоваров. Так, представитель Veltins, одного из крупнейших пивных брендов в Германии, говорит, что надвигающийся энергетический кризис серьезно влияет на отрасль.
2022-08-26T15:24
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PT1M22S
"Цены на солод достигли исторических высот" – немецкий пивовар о кризисе
Рост цен на газ, подорожание ингредиентов вызывает опасения у немецких пивоваров. Так, представитель Veltins, одного из крупнейших пивных брендов в Германии, говорит, что надвигающийся энергетический кризис серьезно влияет на отрасль.