https://ria.ru/20220826/pensiya-1812205091.html

Россиянам объяснили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию

Россиянам объяснили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию - РИА Новости, 26.08.2022

Россиянам объяснили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию

При желании отказа от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов следует подать заявление за месяц до дня "Х". Об... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T03:15

2022-08-26T03:15

2022-08-26T03:15

общество

россия

пенсионный фонд рф

рудн

пенсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c58a6accb485a801f49e4081821ab6a.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. При желании отказа от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов следует подать заявление за месяц до дня "Х". Об этом рассказала агентству "Прайм" завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.Для этого, во-первых, нужно подать в территориальный орган ПФР заявление, паспорт трудовую книжку не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию. Также, при наличии, следует приложить другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи. Заявление можно подать лично и в электронном виде, оно будет рассматриваться до пяти рабочих дней, извещение о принятом решении пенсионер получит через три дня.Петровская добавила, что для уточнения всех вопросов рекомендуется обратиться в отделение ПФР.

https://ria.ru/20220625/pensiya-1798023755.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, пенсионный фонд рф, рудн, пенсии