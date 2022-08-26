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Россиянам объяснили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию - РИА Новости, 26.08.2022
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Россиянам объяснили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию
Россиянам объяснили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию - РИА Новости, 26.08.2022
Россиянам объяснили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию
При желании отказа от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов следует подать заявление за месяц до дня "Х". Об... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T03:15
2022-08-26T03:15
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. При желании отказа от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов следует подать заявление за месяц до дня "Х". Об этом рассказала агентству "Прайм" завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.Для этого, во-первых, нужно подать в территориальный орган ПФР заявление, паспорт трудовую книжку не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию. Также, при наличии, следует приложить другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи. Заявление можно подать лично и в электронном виде, оно будет рассматриваться до пяти рабочих дней, извещение о принятом решении пенсионер получит через три дня.Петровская добавила, что для уточнения всех вопросов рекомендуется обратиться в отделение ПФР.
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общество, россия, пенсионный фонд рф, рудн, пенсии
Общество, Россия, Пенсионный фонд РФ, РУДН, Пенсии
03:15 26.08.2022
 
Россиянам объяснили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию

Эксперт Петровская: от автоматического расчета пенсии можно отказаться, обратившись в ПФР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. При желании отказа от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов следует подать заявление за месяц до дня "Х". Об этом рассказала агентству "Прайм" завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.
"Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав", — заявила Петровская.
Для этого, во-первых, нужно подать в территориальный орган ПФР заявление, паспорт трудовую книжку не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию. Также, при наличии, следует приложить другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи. Заявление можно подать лично и в электронном виде, оно будет рассматриваться до пяти рабочих дней, извещение о принятом решении пенсионер получит через три дня.
Петровская добавила, что для уточнения всех вопросов рекомендуется обратиться в отделение ПФР.
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