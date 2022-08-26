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В Хабаровском крае гребень паводка на Амуре превысил отметку 4,5 метра - РИА Новости, 26.08.2022
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В Хабаровском крае гребень паводка на Амуре превысил отметку 4,5 метра
В Хабаровском крае гребень паводка на Амуре превысил отметку 4,5 метра - РИА Новости, 26.08.2022
В Хабаровском крае гребень паводка на Амуре превысил отметку 4,5 метра
Гребень амурского паводка проходит Хабаровск, река Амур у города превысила неблагоприятную отметку в 4,5 метра, в Хабаровском крае есть подтопленные дома и... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T06:07
2022-08-26T06:07
происшествия
хабаровский край
нанайский район
большой уссурийский (остров)
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ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Гребень амурского паводка проходит Хабаровск, река Амур у города превысила неблагоприятную отметку в 4,5 метра, в Хабаровском крае есть подтопленные дома и дачные участки, сообщает краевой главк МЧС.По данным спасателей, на утро пятницы на территории Хабаровского края в шести муниципальных образованиях в зоне подтопления находятся три жилых дома (в селе Верхняя Манома Нанайского района), 24 приусадебных участка, 426 дачных участков (на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный), 71 земельный участок, 17 участков внутрипоселковых дорог, пять участков межпоселковых дорог и один автомобильный мост.Отмечается, что на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Кия, Тумнин, Амгунь, Мая и других наблюдаются подъемы на 10-47 сантиметров в сутки. Затоплены поймы Нижнего Амура, рек Бурея, Кия, Тунгуска, Кур, Манома, Тумнин, Амгунь, Нимелен на глубину от 10 сантиметров до 1,8 метра. Обстановка ежедневно уточняется с главами районов и населенных пунктов.
https://ria.ru/20220815/priamure-1809641025.html
хабаровский край
нанайский район
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происшествия, хабаровский край, нанайский район, большой уссурийский (остров)
Происшествия, Хабаровский край, Нанайский район, Большой Уссурийский (остров)
06:07 26.08.2022
 
В Хабаровском крае гребень паводка на Амуре превысил отметку 4,5 метра

МЧС Хабаровского края сообщило, что Амур превысил неблагоприятную отметку на 34 сантиметра

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Паводок в Амурской области. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Гребень амурского паводка проходит Хабаровск, река Амур у города превысила неблагоприятную отметку в 4,5 метра, в Хабаровском крае есть подтопленные дома и дачные участки, сообщает краевой главк МЧС.
По данным спасателей, на утро пятницы на территории Хабаровского края в шести муниципальных образованиях в зоне подтопления находятся три жилых дома (в селе Верхняя Манома Нанайского района), 24 приусадебных участка, 426 дачных участков (на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный), 71 земельный участок, 17 участков внутрипоселковых дорог, пять участков межпоселковых дорог и один автомобильный мост.
"В настоящее время гребень амурского паводка подошел с верховьев к городу Хабаровску. За минувшие сутки уровень воды поднялся всего на 3 сантиметра и достиг отметки 484 сантиметра (неблагоприятное явление - 4,5 метра, опасное - 6), в ближайшие несколько дней ожидается колебание значений. Кроме этого, неустойчивая погода и дожди, которые сохраняются на территории края, могут сказаться на дополнительном подъеме уровня воды на малых реках региона и подтоплении пойменных и низких мест, переувлажнении почвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Кия, Тумнин, Амгунь, Мая и других наблюдаются подъемы на 10-47 сантиметров в сутки. Затоплены поймы Нижнего Амура, рек Бурея, Кия, Тунгуска, Кур, Манома, Тумнин, Амгунь, Нимелен на глубину от 10 сантиметров до 1,8 метра. Обстановка ежедневно уточняется с главами районов и населенных пунктов.
Паводки в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:45
Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей
 
ПроисшествияХабаровский крайНанайский районБольшой Уссурийский (остров)
 
 
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