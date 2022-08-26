https://ria.ru/20220826/pavodki-1812213521.html

В Хабаровском крае гребень паводка на Амуре превысил отметку 4,5 метра

В Хабаровском крае гребень паводка на Амуре превысил отметку 4,5 метра - РИА Новости, 26.08.2022

В Хабаровском крае гребень паводка на Амуре превысил отметку 4,5 метра

Гребень амурского паводка проходит Хабаровск, река Амур у города превысила неблагоприятную отметку в 4,5 метра, в Хабаровском крае есть подтопленные дома и... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T06:07

2022-08-26T06:07

2022-08-26T06:07

происшествия

хабаровский край

нанайский район

большой уссурийский (остров)

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ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Гребень амурского паводка проходит Хабаровск, река Амур у города превысила неблагоприятную отметку в 4,5 метра, в Хабаровском крае есть подтопленные дома и дачные участки, сообщает краевой главк МЧС.По данным спасателей, на утро пятницы на территории Хабаровского края в шести муниципальных образованиях в зоне подтопления находятся три жилых дома (в селе Верхняя Манома Нанайского района), 24 приусадебных участка, 426 дачных участков (на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный), 71 земельный участок, 17 участков внутрипоселковых дорог, пять участков межпоселковых дорог и один автомобильный мост.Отмечается, что на реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Кия, Тумнин, Амгунь, Мая и других наблюдаются подъемы на 10-47 сантиметров в сутки. Затоплены поймы Нижнего Амура, рек Бурея, Кия, Тунгуска, Кур, Манома, Тумнин, Амгунь, Нимелен на глубину от 10 сантиметров до 1,8 метра. Обстановка ежедневно уточняется с главами районов и населенных пунктов.

https://ria.ru/20220815/priamure-1809641025.html

хабаровский край

нанайский район

большой уссурийский (остров)

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происшествия, хабаровский край, нанайский район, большой уссурийский (остров)