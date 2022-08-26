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ВСУ разместили склады и бронетехнику в школе в Харьковской области
ВСУ разместили склады и бронетехнику в школе в Харьковской области - РИА Новости, 26.08.2022
ВСУ разместили склады и бронетехнику в школе в Харьковской области
Украинские боевики в школе в Панютино Харьковской области разместили склады и бронетехнику, при этом не эвакуировав жителей близлежащих домов, сообщил в пятницу РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:25
2022-08-26T22:25
2022-08-26T22:25
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские боевики в школе в Панютино Харьковской области разместили склады и бронетехнику, при этом не эвакуировав жителей близлежащих домов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Панютино Харьковской области в школе № 2 (ул. Петровского) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы", - сообщил генерал.
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ разместили склады и бронетехнику в школе в Харьковской области
Минобороны: ВСУ разместили склады и бронетехнику в школе в Панютино Харьковской области