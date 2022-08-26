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Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой - РИА Новости, 26.08.2022
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Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой
Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ откликнуться на предложение Европы восстановить отношения. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:02
2022-08-26T22:08
в мире
прибалтика
польша
европа
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ откликнуться на предложение Европы восстановить отношения.По его словам, Европа тоже неоднородна."Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему "сюзерен-вассал": страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана. Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой, хотя есть и североатлантическое единство", - отметил Медведев.В частности, указал он, Франция действует в этой системе координат, но у Парижа "хотя бы нет такой истеричной, абсолютно запредельной русофобии".
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в мире, прибалтика, польша, европа, россия, дмитрий медведев
В мире, Прибалтика, Польша, Европа, Россия, Дмитрий Медведев
22:02 26.08.2022 (обновлено: 22:08 26.08.2022)
 
Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

Медведев: если политики Европы захотят восстановить отношения, Россия возражать не будет

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ откликнуться на предложение Европы восстановить отношения.
"Если политики Европы захотят восстановить отношения, мы, конечно, возражать не будем – не мы же все это приняли, не мы все эти решения вырабатывали", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
По его словам, Европа тоже неоднородна.
"Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему "сюзерен-вассал": страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана. Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой, хотя есть и североатлантическое единство", - отметил Медведев.
В частности, указал он, Франция действует в этой системе координат, но у Парижа "хотя бы нет такой истеричной, абсолютно запредельной русофобии".
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В миреПрибалтикаПольшаЕвропаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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