https://ria.ru/20220826/otnosheniya-1812436893.html
Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой
Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ откликнуться на предложение Европы восстановить отношения. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:02
2022-08-26T22:02
2022-08-26T22:08
в мире
прибалтика
польша
европа
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ откликнуться на предложение Европы восстановить отношения.По его словам, Европа тоже неоднородна."Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему "сюзерен-вассал": страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана. Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой, хотя есть и североатлантическое единство", - отметил Медведев.В частности, указал он, Франция действует в этой системе координат, но у Парижа "хотя бы нет такой истеричной, абсолютно запредельной русофобии".
https://ria.ru/20220826/nato-1812437565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прибалтика, польша, европа, россия, дмитрий медведев
В мире, Прибалтика, Польша, Европа, Россия, Дмитрий Медведев
22:02 26.08.2022 (обновлено: 22:08 26.08.2022)
Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой
Медведев: если политики Европы захотят восстановить отношения, Россия возражать не будет