https://ria.ru/20220826/otnosheniya-1812436893.html

Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ откликнуться на предложение Европы восстановить отношения. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:02

2022-08-26T22:02

2022-08-26T22:08

в мире

прибалтика

польша

европа

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности РФ откликнуться на предложение Европы восстановить отношения.По его словам, Европа тоже неоднородна."Есть страны, которые находятся в фарватере американской политики, которые полностью встроены в систему "сюзерен-вассал": страны Прибалтики, Польша, которые только и ждут сигнала из-за океана. Есть страны с гораздо более самостоятельной политикой, хотя есть и североатлантическое единство", - отметил Медведев.В частности, указал он, Франция действует в этой системе координат, но у Парижа "хотя бы нет такой истеричной, абсолютно запредельной русофобии".

https://ria.ru/20220826/nato-1812437565.html

прибалтика

польша

европа

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, прибалтика, польша, европа, россия, дмитрий медведев