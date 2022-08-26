https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812434797.html
Россия, в отличие от НАТО, не применяла оружие с ураном, напомнил Медведев
Россия, в отличие от НАТО, не применяла оружие с ураном, напомнил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
Россия, в отличие от НАТО, не применяла оружие с ураном, напомнил Медведев
Россия пока не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, в отличие от стран НАТО, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:50
2022-08-26T21:50
2022-08-26T22:03
югославия
ирак
нато
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия пока не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, в отличие от стран НАТО, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Если же вы говорите о тактическом ядерном оружии или оружии с обедненным ураном, то наша страна такого оружия пока не применяла. В отличие от государств НАТО, которые за последние 20–30 лет его довольно активно использовали и в Югославии, и в Ираке. И вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия, весьма печальные. Так что в этом смысле надо сначала посмотреть на то, что делали западные страны в определённых ситуациях", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
https://ria.ru/20220826/medvedev-1812428093.html
югославия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
югославия, ирак, нато, дмитрий медведев, в мире
Югославия, Ирак, НАТО, Дмитрий Медведев, В мире
21:50 26.08.2022 (обновлено: 22:03 26.08.2022)
Россия, в отличие от НАТО, не применяла оружие с ураном, напомнил Медведев
Медведев: Россия не применяла тактическое ядерное оружие и оружие с ураном, как НАТО