https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812434797.html

Россия, в отличие от НАТО, не применяла оружие с ураном, напомнил Медведев

Россия, в отличие от НАТО, не применяла оружие с ураном, напомнил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022

Россия, в отличие от НАТО, не применяла оружие с ураном, напомнил Медведев

Россия пока не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, в отличие от стран НАТО, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:50

2022-08-26T21:50

2022-08-26T22:03

югославия

ирак

нато

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия пока не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, в отличие от стран НАТО, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Если же вы говорите о тактическом ядерном оружии или оружии с обедненным ураном, то наша страна такого оружия пока не применяла. В отличие от государств НАТО, которые за последние 20–30 лет его довольно активно использовали и в Югославии, и в Ираке. И вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия, весьма печальные. Так что в этом смысле надо сначала посмотреть на то, что делали западные страны в определённых ситуациях", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.

https://ria.ru/20220826/medvedev-1812428093.html

югославия

ирак

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

югославия, ирак, нато, дмитрий медведев, в мире