Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву
Захарова: расходы на поставки оружия Киеву наконец заинтересовали фискальные органы в США
© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Поставки американского вооружения киевскому режиму "наконец" заинтересовали фискальные органы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в четверг сообщил, что украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное им США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях. По мнению чиновника, систему отслеживания вооружения следует проверить в рамках аудита.
"Миллиардные расходы, в которые вылились поставки американского вооружения киевскому режиму, наконец, заинтересовали фискальные органы в самих США. Кстати, вот здесь точно есть "русский след" - мы эту тему на брифингах регулярно освещали", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Зато, по ее мнению, Шон О'Доннелл понимает, что оружие "продадут и похитят, а по документам – спишут как безвозвратно утерянное, поэтому выражается осторожно, но недвусмысленно озвучивает, что сегодня в США замалчивается".
Захарова отметила, что Вашингтон уже совершил подобную ошибку в Афганистане, и предположила, что такое же может произойти в случае с Украиной.
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