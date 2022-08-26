https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812395213.html

Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву

Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 26.08.2022

Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву

Поставки американского вооружения киевскому режиму "наконец" заинтересовали фискальные органы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:41

2022-08-26T18:41

2022-08-26T18:41

в мире

сша

афганистан

министерство обороны сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e61d6486a66121b3f7e01cfc8d5be49.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Поставки американского вооружения киевскому режиму "наконец" заинтересовали фискальные органы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в четверг сообщил, что украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное им США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях. По мнению чиновника, систему отслеживания вооружения следует проверить в рамках аудита."Миллиардные расходы, в которые вылились поставки американского вооружения киевскому режиму, наконец, заинтересовали фискальные органы в самих США. Кстати, вот здесь точно есть "русский след" - мы эту тему на брифингах регулярно освещали", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Зато, по ее мнению, Шон О'Доннелл понимает, что оружие "продадут и похитят, а по документам – спишут как безвозвратно утерянное, поэтому выражается осторожно, но недвусмысленно озвучивает, что сегодня в США замалчивается".Захарова отметила, что Вашингтон уже совершил подобную ошибку в Афганистане, и предположила, что такое же может произойти в случае с Украиной.

https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова