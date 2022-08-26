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Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 26.08.2022
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Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву
Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 26.08.2022
Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву
Поставки американского вооружения киевскому режиму "наконец" заинтересовали фискальные органы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:41
2022-08-26T18:41
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Поставки американского вооружения киевскому режиму "наконец" заинтересовали фискальные органы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в четверг сообщил, что украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное им США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях. По мнению чиновника, систему отслеживания вооружения следует проверить в рамках аудита."Миллиардные расходы, в которые вылились поставки американского вооружения киевскому режиму, наконец, заинтересовали фискальные органы в самих США. Кстати, вот здесь точно есть "русский след" - мы эту тему на брифингах регулярно освещали", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Зато, по ее мнению, Шон О'Доннелл понимает, что оружие "продадут и похитят, а по документам – спишут как безвозвратно утерянное, поэтому выражается осторожно, но недвусмысленно озвучивает, что сегодня в США замалчивается".Захарова отметила, что Вашингтон уже совершил подобную ошибку в Афганистане, и предположила, что такое же может произойти в случае с Украиной.
https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, США, Афганистан, Министерство обороны США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
18:41 26.08.2022
 
Захарова прокомментировала план Пентагона проверить поставки оружия Киеву

Захарова: расходы на поставки оружия Киеву наконец заинтересовали фискальные органы в США

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Поставки американского вооружения киевскому режиму "наконец" заинтересовали фискальные органы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в четверг сообщил, что украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное им США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях. По мнению чиновника, систему отслеживания вооружения следует проверить в рамках аудита.
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"Миллиардные расходы, в которые вылились поставки американского вооружения киевскому режиму, наконец, заинтересовали фискальные органы в самих США. Кстати, вот здесь точно есть "русский след" - мы эту тему на брифингах регулярно освещали", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Зато, по ее мнению, Шон О'Доннелл понимает, что оружие "продадут и похитят, а по документам – спишут как безвозвратно утерянное, поэтому выражается осторожно, но недвусмысленно озвучивает, что сегодня в США замалчивается".
Захарова отметила, что Вашингтон уже совершил подобную ошибку в Афганистане, и предположила, что такое же может произойти в случае с Украиной.
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14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
В миреСШААфганистанМинистерство обороны СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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