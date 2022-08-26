https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812327842.html

СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в Зеленограде приобрел оружие

СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в Зеленограде приобрел оружие - РИА Новости, 26.08.2022

СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в Зеленограде приобрел оружие

Следствие выяснит, законно ли устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде приобрел огнестрельное оружие, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:31

2022-08-26T15:31

2022-08-26T15:35

происшествия

зеленоград

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие выяснит, законно ли устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде приобрел огнестрельное оружие, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире у фигуранта нашли шесть единиц оружия, в том числе огнестрельное, пневматическое и охотничье.По данным СК, ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, еще двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что фигурант ранее не был знаком с потерпевшими.Иванова добавила, что с ним сейчас проводят следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза."В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Зеленоградским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила она.

https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812231464.html

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, зеленоград, следственный комитет россии (ск рф)