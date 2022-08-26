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СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в Зеленограде приобрел оружие - РИА Новости, 26.08.2022
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СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в Зеленограде приобрел оружие
СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в Зеленограде приобрел оружие - РИА Новости, 26.08.2022
СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в Зеленограде приобрел оружие
Следствие выяснит, законно ли устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде приобрел огнестрельное оружие, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:31
2022-08-26T15:35
происшествия
зеленоград
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие выяснит, законно ли устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде приобрел огнестрельное оружие, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире у фигуранта нашли шесть единиц оружия, в том числе огнестрельное, пневматическое и охотничье.По данным СК, ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, еще двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что фигурант ранее не был знаком с потерпевшими.Иванова добавила, что с ним сейчас проводят следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза."В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Зеленоградским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила она.
https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812231464.html
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происшествия, зеленоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Зеленоград, Следственный комитет России (СК РФ)
15:31 26.08.2022 (обновлено: 15:35 26.08.2022)
 
СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в Зеленограде приобрел оружие

СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде приобрел оружие

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие выяснит, законно ли устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде приобрел огнестрельное оружие, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире у фигуранта нашли шесть единиц оружия, в том числе огнестрельное, пневматическое и охотничье.
"По месту его жительства проведены обыски, в ходе которого изъято огнестрельное оружие, законность приобретения которого проверяется следствием. Также обнаружено предполагаемое орудие преступления, по нему назначены судебные экспертизы", - заявила Иванова.
По данным СК, ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, еще двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что фигурант ранее не был знаком с потерпевшими.
Иванова добавила, что с ним сейчас проводят следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Зеленоградским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила она.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
09:54
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими
 
ПроисшествияЗеленоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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