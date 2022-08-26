15:31 26.08.2022 (обновлено: 15:35 26.08.2022)
СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в Зеленограде приобрел оружие
СК проверит, законно ли устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде приобрел оружие
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие выяснит, законно ли устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде приобрел огнестрельное оружие, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире у фигуранта нашли шесть единиц оружия, в том числе огнестрельное, пневматическое и охотничье.
"По месту его жительства проведены обыски, в ходе которого изъято огнестрельное оружие, законность приобретения которого проверяется следствием. Также обнаружено предполагаемое орудие преступления, по нему назначены судебные экспертизы", - заявила Иванова.
По данным СК, ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, еще двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что фигурант ранее не был знаком с потерпевшими.
Иванова добавила, что с ним сейчас проводят следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Зеленоградским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила она.