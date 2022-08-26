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На Украине точно не знают, где окажется оружие из США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html
На Украине точно не знают, где окажется оружие из США, заявили в Пентагоне
На Украине точно не знают, где окажется оружие из США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 26.08.2022
На Украине точно не знают, где окажется оружие из США, заявили в Пентагоне
Украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях, заявил и.о. генерального... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:31
2022-08-26T09:31
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
европа
нато
в мире
пентагон
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях, заявил и.о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.По мнению чиновника, которое он высказал в интервью агентству Блумберг, систему отслеживания вооружения следует проверить в рамках аудита, поскольку украинские чиновники ведут учет американского оборудования посредством "квитанций". "Это все бумажные документы", - добавил он. Как отмечает О'Доннелл, должностные лица на Украине, вероятно, не знают точно где прибывшее в страну оборудование в конце концов окажется. Чиновник указал на то, что недостаточно эффективное ведение отчетности имело негативное воздействие на расследования Пентагона в Ираке и Афганистане.Однако он добавил, что чиновники НАТО, похоже, уверены в том, что при передаче оружия соблюдается достаточный уровень безопасности. "Насколько мы можем сейчас судить, все, что должно выстреливать и взрываться, (все) это используется ими (украинцами) в полной мере", - уточнил и.о. генинспектора.Согласно О'Доннеллу, помимо проверки эффективности системы учета Пентагона, его офис планирует изучить соглашения США и членов НАТО об обмене разведданными, эффективность обучения украинских войск и возможность перенаправления боевого снаряжения на черный рынок.Он также отметил, что с представителями США было заключено по меньшей мере 7,8 тысячи оборонных заказов, связанных с Украиной, их общая сумма составляет примерно 2,2 миллиарда долларов.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что часть иностранной военной помощи Украине попадает на Ближний Восток, а также на черный рынок. Участник российской хакерской группы RaHDIt сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на черном рынке. Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник в начале июля признал, что его ведомство выявило распродажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения.Издание Financial Times сообщало, что НАТО и страны Евросоюза из-за опасений, что поставляемое на Украину оружие окажется в руках криминальных группировок, а затем на черных рынках, обсуждают создание специального мониторингового механизма. При этом Совет национальной безопасности и обороны Украины отверг обвинения в том, что поставляемое Западом оружие попадает на черный рынок Европы.
https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/oruzhie-1812219282.html
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сергей шойгу, украина, европа, нато, в мире, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Украина, Европа, НАТО, В мире, Пентагон
09:31 26.08.2022
 
На Украине точно не знают, где окажется оружие из США, заявили в Пентагоне

И.о. гендиректора Пентагона: на Украине точно не знают, где окажется оружие из США

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях, заявил и.о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.
По мнению чиновника, которое он высказал в интервью агентству Блумберг, систему отслеживания вооружения следует проверить в рамках аудита, поскольку украинские чиновники ведут учет американского оборудования посредством "квитанций". "Это все бумажные документы", - добавил он. Как отмечает О'Доннелл, должностные лица на Украине, вероятно, не знают точно где прибывшее в страну оборудование в конце концов окажется. Чиновник указал на то, что недостаточно эффективное ведение отчетности имело негативное воздействие на расследования Пентагона в Ираке и Афганистане.
Однако он добавил, что чиновники НАТО, похоже, уверены в том, что при передаче оружия соблюдается достаточный уровень безопасности. "Насколько мы можем сейчас судить, все, что должно выстреливать и взрываться, (все) это используется ими (украинцами) в полной мере", - уточнил и.о. генинспектора.
Согласно О'Доннеллу, помимо проверки эффективности системы учета Пентагона, его офис планирует изучить соглашения США и членов НАТО об обмене разведданными, эффективность обучения украинских войск и возможность перенаправления боевого снаряжения на черный рынок.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 02:44
Германия объявила об абсолютном дефиците оружия и угрозе поставкам Украине
Он также отметил, что с представителями США было заключено по меньшей мере 7,8 тысячи оборонных заказов, связанных с Украиной, их общая сумма составляет примерно 2,2 миллиарда долларов.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что часть иностранной военной помощи Украине попадает на Ближний Восток, а также на черный рынок. Участник российской хакерской группы RaHDIt сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на черном рынке. Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник в начале июля признал, что его ведомство выявило распродажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения.
Издание Financial Times сообщало, что НАТО и страны Евросоюза из-за опасений, что поставляемое на Украину оружие окажется в руках криминальных группировок, а затем на черных рынках, обсуждают создание специального мониторингового механизма. При этом Совет национальной безопасности и обороны Украины отверг обвинения в том, что поставляемое Западом оружие попадает на черный рынок Европы.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
07:49В мире
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуУкраинаЕвропаНАТОВ миреПентагон
 
 
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