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На Украине вручили орден эстонскому наемнику - РИА Новости, 26.08.2022
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На Украине вручили орден эстонскому наемнику
На Украине вручили орден эстонскому наемнику - РИА Новости, 26.08.2022
На Украине вручили орден эстонскому наемнику
Эстонский доброволец из "Иностранного легиона" стал первым воюющим на Украине представителем балтийской республики, награжденным орденом за мужество, сообщило в РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:12
2022-08-26T13:12
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг - РИА Новости. Эстонский доброволец из "Иностранного легиона" стал первым воюющим на Украине представителем балтийской республики, награжденным орденом за мужество, сообщило в пятницу издание Postimees."Баринов указом президента Украины был награжден орденом "За мужество" третьей степени. Он должен был получить орден в День независимости Украины, но вместо этого остался на фронте", - пишет Postimees.По данным издания, 25-летний гражданин Эстонии Герман Баринов прибыл на Украину в марте и вступил в "Иностранный легион". Ранее он служил в эстонской армии, работал охранником и помощником полицейского в городе Пярну. В ходе боевых действий он дважды был легко ранен.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811916228.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
13:12 26.08.2022
 
На Украине вручили орден эстонскому наемнику

На Украине наградили орденом мужества эстонца из "Иностранного легиона"

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг - РИА Новости. Эстонский доброволец из "Иностранного легиона" стал первым воюющим на Украине представителем балтийской республики, награжденным орденом за мужество, сообщило в пятницу издание Postimees.
"Баринов указом президента Украины был награжден орденом "За мужество" третьей степени. Он должен был получить орден в День независимости Украины, но вместо этого остался на фронте", - пишет Postimees.
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По данным издания, 25-летний гражданин Эстонии Герман Баринов прибыл на Украину в марте и вступил в "Иностранный легион". Ранее он служил в эстонской армии, работал охранником и помощником полицейского в городе Пярну. В ходе боевых действий он дважды был легко ранен.
Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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