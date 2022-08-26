https://ria.ru/20220826/odintsovo-1812323817.html

В подмосковном Одинцово спасли ребенка с повреждением почки

В подмосковном Одинцово спасли ребенка с повреждением почки - РИА Новости, 26.08.2022

В подмосковном Одинцово спасли ребенка с повреждением почки

Врачи Одинцовской больницы в Московской области спасли 7-летнего ребенка получившего разрыв почки, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:18

2022-08-26T15:18

2022-08-26T15:18

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Врачи Одинцовской больницы в Московской области спасли 7-летнего ребенка получившего разрыв почки, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава."В Одинцовскую больницу поступил 7-летний мальчик, сорвавшийся с турника и сильно ударившийся о его нижнюю перекладину. В результате проведенной диагностики специалисты обнаружили, что левая почка пациента разорвалась практически пополам, а ее содержимое попало в забрюшинное пространство, из-за чего образовалась гематома", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что пациенту экстренную операцию лапаротомическим доступом. Разрыв почки удалось полностью ушить, восстановив целостность органа. Контрольные исследования показали положительную динамику."Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение по месту проживания. Благодаря слаженной работе врачей, операция прошла успешно, и ребенок вернулся к обычной жизни без каких-либо ограничений в будущем", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812309983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, ребенок, одинцово, врачи