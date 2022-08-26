Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
СЦКК: украинские военные обстреляли из артиллерии Макеевку, Донецк и Горловку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку, два района Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 18.44 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, указали в представительстве, в 17.45 по населенному пункту Александровка было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".