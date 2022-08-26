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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.08.2022
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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку, два района Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров, шесть... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:41
2022-08-26T19:41
в мире
донецк (днр)
горловка
макеевка
стирол
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку, два района Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 18.44 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, указали в представительстве, в 17.45 по населенному пункту Александровка было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html
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донецк (днр)
горловка
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в мире, донецк (днр), горловка, макеевка, стирол
В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Макеевка, Стирол
19:41 26.08.2022
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

СЦКК: украинские военные обстреляли из артиллерии Макеевку, Донецк и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку, два района Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 18.44 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, указали в представительстве, в 17.45 по населенному пункту Александровка было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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В миреДонецк (ДНР)ГорловкаМакеевкаСтирол
 
 
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