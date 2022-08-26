https://ria.ru/20220826/obstrel-1812364576.html

Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли ракетные удары по поселку Куйбышево в Запорожской области, предположительно, огонь велся из РСЗО Himars, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:00

2022-08-26T17:00

2022-08-26T17:48

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетные удары по поселку Куйбышево в Запорожской области, предположительно, огонь велся из РСЗО Himars, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."ВСУ в пятницу днем около 14.30 нанесли ракетные удары по поселку городского типа Куйбышево. Прогремело шесть взрывов. Предположительно, использовалась РСЗО Himars", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, "в результате террористических действий киевского режима повреждены несколько жилых домов. В одном из зданий разрушен полностью пятый этаж и частично четвертый".Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

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Последствия обстрела украинскими войсками поселка Куйбышево в Запорожской области Украинские войска обстреляли из HIMARS Куйбышево в Запорожской области, повреждены жилые дома 2022-08-26T17:00 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область