https://ria.ru/20220826/obstrel-1812364576.html
Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли ракетные удары по поселку Куйбышево в Запорожской области, предположительно, огонь велся из РСЗО Himars, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:00
2022-08-26T17:00
2022-08-26T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетные удары по поселку Куйбышево в Запорожской области, предположительно, огонь велся из РСЗО Himars, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."ВСУ в пятницу днем около 14.30 нанесли ракетные удары по поселку городского типа Куйбышево. Прогремело шесть взрывов. Предположительно, использовалась РСЗО Himars", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, "в результате террористических действий киевского режима повреждены несколько жилых домов. В одном из зданий разрушен полностью пятый этаж и частично четвертый".Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия обстрела украинскими войсками поселка Куйбышево в Запорожской области
Украинские войска обстреляли из HIMARS Куйбышево в Запорожской области, повреждены жилые дома
2022-08-26T17:00
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область
17:00 26.08.2022 (обновлено: 17:48 26.08.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS, повреждены жилые дома