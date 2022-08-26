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Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли ракетные удары по поселку Куйбышево в Запорожской области, предположительно, огонь велся из РСЗО Himars, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:00
2022-08-26T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетные удары по поселку Куйбышево в Запорожской области, предположительно, огонь велся из РСЗО Himars, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."ВСУ в пятницу днем около 14.30 нанесли ракетные удары по поселку городского типа Куйбышево. Прогремело шесть взрывов. Предположительно, использовалась РСЗО Himars", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, "в результате террористических действий киевского режима повреждены несколько жилых домов. В одном из зданий разрушен полностью пятый этаж и частично четвертый".Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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запорожская область
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия обстрела украинскими войсками поселка Куйбышево в Запорожской области
Украинские войска обстреляли из HIMARS Куйбышево в Запорожской области, повреждены жилые дома
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в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область
17:00 26.08.2022 (обновлено: 17:48 26.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Куйбышево из РСЗО HIMARS, повреждены жилые дома

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетные удары по поселку Куйбышево в Запорожской области, предположительно, огонь велся из РСЗО Himars, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"ВСУ в пятницу днем около 14.30 нанесли ракетные удары по поселку городского типа Куйбышево. Прогремело шесть взрывов. Предположительно, использовалась РСЗО Himars", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, "в результате террористических действий киевского режима повреждены несколько жилых домов. В одном из зданий разрушен полностью пятый этаж и частично четвертый".
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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