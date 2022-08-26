https://ria.ru/20220826/obstrel-1812342424.html
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 26.08.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:15
2022-08-26T16:15
2022-08-26T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Горловке число раненых увеличилось до четырех человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в пятницу сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрелов получили ранения два человека.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол
16:15 26.08.2022 (обновлено: 16:16 26.08.2022)
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех
Штаб теробороны: число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ достигло четырех