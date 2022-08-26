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Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/obstrel-1812342424.html
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 26.08.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:15
2022-08-26T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Горловке число раненых увеличилось до четырех человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в пятницу сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрелов получили ранения два человека.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
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горловка
украина
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол
16:15 26.08.2022 (обновлено: 16:16 26.08.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех

Штаб теробороны: число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ достигло четырех

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Горловке число раненых увеличилось до четырех человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 08:00
За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в пятницу сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрелов получили ранения два человека.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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