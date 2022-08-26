https://ria.ru/20220826/obstrel-1812342424.html

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 26.08.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:15

2022-08-26T16:15

2022-08-26T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Горловке число раненых увеличилось до четырех человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в пятницу сообщило о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрелов получили ранения два человека.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол