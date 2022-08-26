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При обстреле Горловки пострадали два человека - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/obstrel-1812304510.html
При обстреле Горловки пострадали два человека
При обстреле Горловки пострадали два человека - РИА Новости, 26.08.2022
При обстреле Горловки пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:06
2022-08-26T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
стирол
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько."Увы, количество мирных горловчан, получивших ранения от рук укронацистов по улице Изюмская в Центрально-Городском районе Горловки, возросло до двух", - написал Приходько в Telegram-канале.За несколько минут до этого мэр Горловки сообщил, что один мирный житель пострадал по улице Изюмской.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня несколько раз сообщало об обстреле Горловки в пятницу украинскими войсками, в том числе снарядами калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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горловка
донецк (днр)
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в мире, жкх, горловка, стирол, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Стирол, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
14:06 26.08.2022
 
При обстреле Горловки пострадали два человека

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ два мирных жителя получили ранения

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.
"Увы, количество мирных горловчан, получивших ранения от рук укронацистов по улице Изюмская в Центрально-Городском районе Горловки, возросло до двух", - написал Приходько в Telegram-канале.
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За несколько минут до этого мэр Горловки сообщил, что один мирный житель пострадал по улице Изюмской.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня несколько раз сообщало об обстреле Горловки в пятницу украинскими войсками, в том числе снарядами калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаСтиролДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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