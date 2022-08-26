https://ria.ru/20220826/obstrel-1812304510.html

При обстреле Горловки пострадали два человека

При обстреле Горловки пострадали два человека - РИА Новости, 26.08.2022

При обстреле Горловки пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:06

2022-08-26T14:06

2022-08-26T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

стирол

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела донецкой Горловки со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько."Увы, количество мирных горловчан, получивших ранения от рук укронацистов по улице Изюмская в Центрально-Городском районе Горловки, возросло до двух", - написал Приходько в Telegram-канале.За несколько минут до этого мэр Горловки сообщил, что один мирный житель пострадал по улице Изюмской.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня несколько раз сообщало об обстреле Горловки в пятницу украинскими войсками, в том числе снарядами калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, жкх, горловка, стирол, донецк (днр), донецкая народная республика