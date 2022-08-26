https://ria.ru/20220826/natsiki-1812310787.html

Лукашенко назвал политическую верхушку Украины "нациками"

Лукашенко назвал политическую верхушку Украины "нациками" - РИА Новости, 26.08.2022

Лукашенко назвал политическую верхушку Украины "нациками"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правящая верхушка на Украине - "нацики", а украинский народ - хорошие люди. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:32

2022-08-26T14:32

2022-08-26T16:18

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812342206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_abe80438bfaaf32d6c7ae6a07b806b4d.jpg

МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правящая верхушка на Украине - "нацики", а украинский народ - хорошие люди.Лукашенко 24 августа поздравил народ Украины с днем независимости, выразив уверенность, что текущие противоречия не разрушат добрососедские отношения между народами двух стран. Вместе с тем депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в ответ на такое поздравление написал в своем Telegram-канале, что "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости". Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против Гончаренко за угрозу насилием по отношению к белорусскому президенту и дискредитацию страны."Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Ничего в них плохого нет. Никакие они не нацики. Нацики - это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди - хорошие. Это - наши люди", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Минский механический завод. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь.Поэтому, продолжил президент Белоруссии, он счел необходимым поздравить украинский народ с днем независимости.Касаясь реакции украинских политиков на поздравление, Лукашенко заявил, что "на это даже внимания не обратил".Белорусский президент отметил, что в его отношении к Украине переплелись и личные чувства, и государственный взгляд. "Мои корни... зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Что касается государственного - это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье - это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной", - сказал Лукашенко.Он также подчеркнул, что еще в первые дни российской военной спецоперации стал инициатором мирных переговоров между Украиной и Россией. "Возился, как с детьми", - заявил он, с сожалением констатировав, что переговорный процесс в итоге зашел в тупик.При этом Лукашенко отметил, что недавно Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь на 3 миллиарда долларов. "Для того, чтобы украинцы погибали и дальше", - заметил Лукашенко.

https://ria.ru/20220826/izobilie-1812290035.html

https://ria.ru/20220826/belorussiya-1812293593.html

https://ria.ru/20220826/sholts-1812299686.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко об украинцах: "Хорошие люди. А нацики – это те, кто сверху" Лукашенко об украинцах: "Хорошие люди. А нацики – это те, кто сверху" 2022-08-26T14:32 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко