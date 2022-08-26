14:32 26.08.2022 (обновлено: 16:18 26.08.2022)
Лукашенко назвал политическую верхушку Украины "нациками"
Лукашенко заявил, что политическая верхушка Украины — "нацики", а народ — хорошие люди
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правящая верхушка на Украине - "нацики", а украинский народ - хорошие люди.
Лукашенко 24 августа поздравил народ Украины с днем независимости, выразив уверенность, что текущие противоречия не разрушат добрососедские отношения между народами двух стран. Вместе с тем депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в ответ на такое поздравление написал в своем Telegram-канале, что "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости". Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против Гончаренко за угрозу насилием по отношению к белорусскому президенту и дискредитацию страны.
"Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Ничего в них плохого нет. Никакие они не нацики. Нацики - это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди - хорошие. Это - наши люди", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Минский механический завод. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь.
Поэтому, продолжил президент Белоруссии, он счел необходимым поздравить украинский народ с днем независимости.
Касаясь реакции украинских политиков на поздравление, Лукашенко заявил, что "на это даже внимания не обратил".
Белорусский президент отметил, что в его отношении к Украине переплелись и личные чувства, и государственный взгляд. "Мои корни... зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Что касается государственного - это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье - это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной", - сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что еще в первые дни российской военной спецоперации стал инициатором мирных переговоров между Украиной и Россией. "Возился, как с детьми", - заявил он, с сожалением констатировав, что переговорный процесс в итоге зашел в тупик.
При этом Лукашенко отметил, что недавно Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь на 3 миллиарда долларов. "Для того, чтобы украинцы погибали и дальше", - заметил Лукашенко.