В Москве разработали полимеры для автокомпонентов и электротехники
Завод по производству полимеров
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие (НПП) "Полипластик" разработало полностью отечественные полимерные материалы для выпуска автокомпонентов и электротехники, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Московские производители активно разрабатывают новые технологические решения в самых разных отраслях промышленности. Так, один из них создал полностью отечественные полимерные материалы на основе поликарбонатов для изготовления деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства автомобиля. Ранее такие изделия практически не производились в России, а ввозились из-за рубежа. Разработка поможет отечественному автопрому в достижении технологического суверенитета, минимизирует риски, связанные со сбоем или отсутствием поставок материалов из-за границы, а также повысит степень локализации продукции", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.
Он добавил, что разработанные полимерные материалы полностью соответствуют техническим требованиям автопрома. В современном легковом автомобиле порядка 150 килограммов пластмасс, из них производят не только привычные всем детали интерьера, бамперы или решетки радиаторов. Также из полимеров изготавливают части топливных баков, детали подушек безопасности и другие высокотехнологичные компоненты.
"Расположенный в Москве научно-технический центр предприятия продолжает активную работу по созданию серии инновационных полимерных материалов не только для автопрома, но и для других отраслей российской промышленности: строительной, производства электро- и бытовой техники. Компания разрабатывает материалы как под узкие требования конкретной отрасли, так и общетехнического назначения: например, трудногорючая полимерная композиция на основе поликарбоната является альтернативой сразу пяти зарубежным материалам, а ударопрочная – тринадцати", - отметил генеральный директор НПП "Полипластик" Александр Павлов.
По его словам, компетенции российских специалистов сегодня позволяют работать над высокотехнологичными материалами и создавать полимерные компаунды с использованием нанотехнологий, способные заменить любые зарубежные изделия на российские аналоги.