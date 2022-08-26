https://ria.ru/20220826/mmkf-1812407972.html
На ММКФ покажут 245 картин, впервые в программу вошли сериалы
На ММКФ покажут 245 картин, впервые в программу вошли сериалы - РИА Новости, 26.08.2022
На ММКФ покажут 245 картин, впервые в программу вошли сериалы
На Московском международном кинофестивале покажут 245 картин, впервые будут представлены сериалы, сообщил журналистам президент фестиваля Никита Михалков. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:54
2022-08-26T18:54
2022-08-26T19:36
культура
кино и сериалы
никита михалков
новости культуры
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На Московском международном кинофестивале покажут 245 картин, впервые будут представлены сериалы, сообщил журналистам президент фестиваля Никита Михалков."В этом году у нас 245 фильмов. Это фильм открытия, фильм закрытия, конкурс, конкурс документального кино, конкурс короткометражного кино, "Русские премьеры", внеконкурсные программы… Мы впервые допускаем сериалы до показа, чтобы познакомиться вот с этой романной формой, хотя она известна, но тем не менее", — сказал режиссер.В этом году ММКФ посетят 215 гостей из более чем 45 стран."Если сравнивать с прошлым годом, тогда был 81 человек", — добавил Михалков.44-й Московский международный кинофестиваль пройдет в этом году с 26 августа по 2 сентября.ММКФ – один из старейших смотров в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года он проводится регулярно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, никита михалков, новости культуры
Культура, Кино и сериалы, Никита Михалков, Новости культуры
18:54 26.08.2022 (обновлено: 19:36 26.08.2022)
На ММКФ покажут 245 картин, впервые в программу вошли сериалы
На ММКФ покажут 245 картин, впервые в программу вошли сериалы, заявил Михалков
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На Московском международном кинофестивале покажут 245 картин, впервые будут представлены сериалы, сообщил журналистам президент фестиваля Никита Михалков.
"В этом году у нас 245 фильмов. Это фильм открытия, фильм закрытия, конкурс, конкурс документального кино, конкурс короткометражного кино, "Русские премьеры", внеконкурсные программы… Мы впервые допускаем сериалы до показа, чтобы познакомиться вот с этой романной формой, хотя она известна, но тем не менее", — сказал режиссер.
В этом году ММКФ посетят 215 гостей из более чем 45 стран.
"Если сравнивать с прошлым годом, тогда был 81 человек", — добавил Михалков.
44-й Московский международный кинофестиваль пройдет в этом году с 26 августа по 2 сентября.
ММКФ – один из старейших смотров в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года он проводится регулярно.