https://ria.ru/20220826/mmkf-1812407972.html

На ММКФ покажут 245 картин, впервые в программу вошли сериалы

На ММКФ покажут 245 картин, впервые в программу вошли сериалы - РИА Новости, 26.08.2022

На ММКФ покажут 245 картин, впервые в программу вошли сериалы

На Московском международном кинофестивале покажут 245 картин, впервые будут представлены сериалы, сообщил журналистам президент фестиваля Никита Михалков. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:54

2022-08-26T18:54

2022-08-26T19:36

культура

кино и сериалы

никита михалков

новости культуры

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На Московском международном кинофестивале покажут 245 картин, впервые будут представлены сериалы, сообщил журналистам президент фестиваля Никита Михалков."В этом году у нас 245 фильмов. Это фильм открытия, фильм закрытия, конкурс, конкурс документального кино, конкурс короткометражного кино, "Русские премьеры", внеконкурсные программы… Мы впервые допускаем сериалы до показа, чтобы познакомиться вот с этой романной формой, хотя она известна, но тем не менее", — сказал режиссер.В этом году ММКФ посетят 215 гостей из более чем 45 стран."Если сравнивать с прошлым годом, тогда был 81 человек", — добавил Михалков.44-й Московский международный кинофестиваль пройдет в этом году с 26 августа по 2 сентября.ММКФ – один из старейших смотров в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года он проводится регулярно.

https://ria.ru/20220826/mmkf-1811849109.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

кино и сериалы, никита михалков, новости культуры