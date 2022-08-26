https://ria.ru/20220826/mikhalkov-1812406443.html
Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар"
Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар" - РИА Новости, 26.08.2022
Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар"
Присутствие России на премии Американской киноакадемии "Оскар" было бы "неестественным" в текущей обстановке, заявил президент Московского международного... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:15
2022-08-26T19:15
2022-08-26T19:42
культура
новости культуры
никита михалков
оскар (премия)
кино и сериалы
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Присутствие России на премии Американской киноакадемии "Оскар" было бы "неестественным" в текущей обстановке, заявил президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков."Это (фильм-претендент, – Прим. ред.) будут смотреть люди, которые априори считают нас своими врагами, значит, нужно сделать нечто такое, чтобы им понравилось, что ты думаешь про свою страну так же, как они. Тогда есть надежда, что, может быть, тебя оценят", – сказал режиссер журналистам.Он отметил, что "у каждого своя жизнь", "своя идея и свое желание", и желание получить "Оскар" у российских кинематографистов все равно остается.Ранее Михалков покинул Российский оскаровский комитет.Режиссер получил "Оскар" в 1995 году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Утомленные солнцем".
https://ria.ru/20220826/mmkf-1811849109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, никита михалков, оскар (премия), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Никита Михалков, Оскар (премия), Кино и сериалы
19:15 26.08.2022 (обновлено: 19:42 26.08.2022)
Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар"
Михалков считает, что присутствие России на "Оскаре" было бы "неестественным"
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Присутствие России на премии Американской киноакадемии "Оскар" было бы "неестественным" в текущей обстановке, заявил президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков.
"Это (фильм-претендент, – Прим. ред.) будут смотреть люди, которые априори считают нас своими врагами, значит, нужно сделать нечто такое, чтобы им понравилось, что ты думаешь про свою страну так же, как они. Тогда есть надежда, что, может быть, тебя оценят", – сказал режиссер журналистам.
Он отметил, что "у каждого своя жизнь", "своя идея и свое желание", и желание получить "Оскар" у российских кинематографистов все равно остается.
Ранее Михалков покинул Российский оскаровский комитет.
Режиссер получил "Оскар" в 1995 году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Утомленные солнцем".