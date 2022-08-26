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Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар" - РИА Новости, 26.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220826/mikhalkov-1812406443.html
Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар"
Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар" - РИА Новости, 26.08.2022
Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар"
Присутствие России на премии Американской киноакадемии "Оскар" было бы "неестественным" в текущей обстановке, заявил президент Московского международного... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:15
2022-08-26T19:42
культура
новости культуры
никита михалков
оскар (премия)
кино и сериалы
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Присутствие России на премии Американской киноакадемии "Оскар" было бы "неестественным" в текущей обстановке, заявил президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков."Это (фильм-претендент, – Прим. ред.) будут смотреть люди, которые априори считают нас своими врагами, значит, нужно сделать нечто такое, чтобы им понравилось, что ты думаешь про свою страну так же, как они. Тогда есть надежда, что, может быть, тебя оценят", – сказал режиссер журналистам.Он отметил, что "у каждого своя жизнь", "своя идея и свое желание", и желание получить "Оскар" у российских кинематографистов все равно остается.Ранее Михалков покинул Российский оскаровский комитет.Режиссер получил "Оскар" в 1995 году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Утомленные солнцем".
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новости культуры, никита михалков, оскар (премия), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Никита Михалков, Оскар (премия), Кино и сериалы
19:15 26.08.2022 (обновлено: 19:42 26.08.2022)
 
Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар"

Михалков считает, что присутствие России на "Оскаре" было бы "неестественным"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на брифинге, посвященном проведению Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Президент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на брифинге, посвященном проведению Московского международного кинофестиваля (ММКФ). - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Присутствие России на премии Американской киноакадемии "Оскар" было бы "неестественным" в текущей обстановке, заявил президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков.
"Это (фильм-претендент, – Прим. ред.) будут смотреть люди, которые априори считают нас своими врагами, значит, нужно сделать нечто такое, чтобы им понравилось, что ты думаешь про свою страну так же, как они. Тогда есть надежда, что, может быть, тебя оценят", – сказал режиссер журналистам.
Он отметил, что "у каждого своя жизнь", "своя идея и свое желание", и желание получить "Оскар" у российских кинематографистов все равно остается.
Ранее Михалков покинул Российский оскаровский комитет.
Режиссер получил "Оскар" в 1995 году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Утомленные солнцем".
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