https://ria.ru/20220826/mikhalkov-1812406443.html

Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар"

Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар" - РИА Новости, 26.08.2022

Михалков считает неестественным выдвижение русского фильма на "Оскар"

Присутствие России на премии Американской киноакадемии "Оскар" было бы "неестественным" в текущей обстановке, заявил президент Московского международного... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:15

2022-08-26T19:15

2022-08-26T19:42

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Присутствие России на премии Американской киноакадемии "Оскар" было бы "неестественным" в текущей обстановке, заявил президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков."Это (фильм-претендент, – Прим. ред.) будут смотреть люди, которые априори считают нас своими врагами, значит, нужно сделать нечто такое, чтобы им понравилось, что ты думаешь про свою страну так же, как они. Тогда есть надежда, что, может быть, тебя оценят", – сказал режиссер журналистам.Он отметил, что "у каждого своя жизнь", "своя идея и свое желание", и желание получить "Оскар" у российских кинематографистов все равно остается.Ранее Михалков покинул Российский оскаровский комитет.Режиссер получил "Оскар" в 1995 году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Утомленные солнцем".

https://ria.ru/20220826/mmkf-1811849109.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, никита михалков, оскар (премия), кино и сериалы