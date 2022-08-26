Крупный российский туроператор запустит чартеры на Мальдивы
Туроператор Fun & Sun планирует запустить чартеры на Мальдивы с 27 октября
© Depositphotos / icemanphotosВиллы для туристов на одном из Мальдивских островов в Индийском океане
© Depositphotos / icemanphotos
Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов в Индийском океане. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Туроператор Fun&Sun планирует запустить чартерные рейсы на базе авиакомпании Azur Air с 27 октября и по 14 мая 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
В четверг туроператор Anex Tour сообщил агентству об открытии продаж туров на Мальдивы на базе собственной перевозки. Блоки мест на этих рейсах взял также "Интурист". Прямые рейсы Azur Air из Москвы планируют выполнять в период 29 октября по 29 марта 2023 года, с частотой два раза в неделю, по средам и субботам.
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Туроператор Fun&Sun будет выполнять чартерные рейсы также на базе авиакомпании Azur Air, однако старт программы назначен на другую дату, а полеты будут совершаться по четвергам и воскресеньям.
"Мальдивы были одним из "топовых" направлений лета, и мы рады возможности расширить перевозку на острова в зимнем сезоне. Полетная программа на Azur Air запланирована на период 27 октября 2022 - 14 мая 2023 два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. В неделю мы планируем отправлять 336 человек", - сообщили РИА Новости в туроператоре.
А по информации Ассоциации туроператоров России, совместно с Fun&Sun по четвергам и воскресеньям будет отправлять туристов и туроператор Coral Travel.