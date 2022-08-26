"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа
Мороженое "Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Аналог известного мороженого "Макфлурри" - "Айс Де Люкс" - появится во всех ресторанах сети быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's в России, к понедельнику - пока только с топпингом ананаса, однако в скором времени будут представлены и другие вкусы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Уже начались продажи "Айс Де Люкс Ананас" во всех предприятиях, кроме Дальнего Востока, но до 29 августа мороженное появится по всей России", - рассказали в компании, уточнив, что пока в наличие есть только ананасовое мороженое, но в скором времени появятся и другие вкусы.
"Мороженое входит в основное меню и будет продаваться и на завтраки, а также ночью, в тех ресторанах, которые торгуют в это время суток", - уточнили в пресс-службе.
В конце июля гендиректор сети Олег Пароев заявлял, что "Вкусно - и точка" в ближайшее время представит замену мороженого "Макфлури" и сэндвича "Бигмак", идет работа в этом направлении также в отношении наборов еды для детей "Хэппи-Мил".
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания с 12 июня открыла уже более 300 точек из 850. Пароев отметил, что все рестораны сети будут открыты до сентября.