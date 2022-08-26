Рейтинг@Mail.ru
"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/makflurri-1812309572.html
"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа
"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа - РИА Новости, 26.08.2022
"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа
Аналог известного мороженого "Макфлурри" - "Айс Де Люкс" - появится во всех ресторанах сети быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:29
2022-08-26T14:29
олег пароев
россия
дальний восток
mcdonald's corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794854661_0:124:2827:1714_1920x0_80_0_0_217ee7069c996ee8aeb02ceed1f75b37.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Аналог известного мороженого "Макфлурри" - "Айс Де Люкс" - появится во всех ресторанах сети быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's в России, к понедельнику - пока только с топпингом ананаса, однако в скором времени будут представлены и другие вкусы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Уже начались продажи "Айс Де Люкс Ананас" во всех предприятиях, кроме Дальнего Востока, но до 29 августа мороженное появится по всей России", - рассказали в компании, уточнив, что пока в наличие есть только ананасовое мороженое, но в скором времени появятся и другие вкусы."Мороженое входит в основное меню и будет продаваться и на завтраки, а также ночью, в тех ресторанах, которые торгуют в это время суток", - уточнили в пресс-службе.В конце июля гендиректор сети Олег Пароев заявлял, что "Вкусно - и точка" в ближайшее время представит замену мороженого "Макфлури" и сэндвича "Бигмак", идет работа в этом направлении также в отношении наборов еды для детей "Хэппи-Мил".Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания с 12 июня открыла уже более 300 точек из 850. Пароев отметил, что все рестораны сети будут открыты до сентября.
https://ria.ru/20220715/kartofel-1802583977.html
https://ria.ru/20220725/dostavka-1804718177.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794854661_0:36:2342:1793_1920x0_80_0_0_09951f11d105416d199b9967b63e3713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег пароев, россия, дальний восток, mcdonald's corporation
Олег Пароев, Россия, Дальний Восток, McDonald's Corporation
14:29 26.08.2022
 
"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа

Мороженое "Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Аналог известного мороженого "Макфлурри" - "Айс Де Люкс" - появится во всех ресторанах сети быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's в России, к понедельнику - пока только с топпингом ананаса, однако в скором времени будут представлены и другие вкусы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Уже начались продажи "Айс Де Люкс Ананас" во всех предприятиях, кроме Дальнего Востока, но до 29 августа мороженное появится по всей России", - рассказали в компании, уточнив, что пока в наличие есть только ананасовое мороженое, но в скором времени появятся и другие вкусы.
Логотип открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка на Большой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 01:28
Гендиректор "Вкусно — и точка" назвал причину проблем с картофелем фри
"Мороженое входит в основное меню и будет продаваться и на завтраки, а также ночью, в тех ресторанах, которые торгуют в это время суток", - уточнили в пресс-службе.
В конце июля гендиректор сети Олег Пароев заявлял, что "Вкусно - и точка" в ближайшее время представит замену мороженого "Макфлури" и сэндвича "Бигмак", идет работа в этом направлении также в отношении наборов еды для детей "Хэппи-Мил".
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания с 12 июня открыла уже более 300 точек из 850. Пароев отметил, что все рестораны сети будут открыты до сентября.
Курьер службы Delivery Club - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 10:26
"Вкусно — и точка" планирует запустить доставку после открытия предприятий
 
Олег ПароевРоссияДальний ВостокMcDonald's Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала