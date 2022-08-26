https://ria.ru/20220826/makflurri-1812309572.html

"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа

"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа - РИА Новости, 26.08.2022

"Айс Де Люкс" появится во всех ресторанах "Вкусно — и точка" до 29 августа

Аналог известного мороженого "Макфлурри" - "Айс Де Люкс" - появится во всех ресторанах сети быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:29

2022-08-26T14:29

2022-08-26T14:29

олег пароев

россия

дальний восток

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Аналог известного мороженого "Макфлурри" - "Айс Де Люкс" - появится во всех ресторанах сети быстрого обслуживания "Вкусно - и точка", преемника McDonald's в России, к понедельнику - пока только с топпингом ананаса, однако в скором времени будут представлены и другие вкусы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Уже начались продажи "Айс Де Люкс Ананас" во всех предприятиях, кроме Дальнего Востока, но до 29 августа мороженное появится по всей России", - рассказали в компании, уточнив, что пока в наличие есть только ананасовое мороженое, но в скором времени появятся и другие вкусы."Мороженое входит в основное меню и будет продаваться и на завтраки, а также ночью, в тех ресторанах, которые торгуют в это время суток", - уточнили в пресс-службе.В конце июля гендиректор сети Олег Пароев заявлял, что "Вкусно - и точка" в ближайшее время представит замену мороженого "Макфлури" и сэндвича "Бигмак", идет работа в этом направлении также в отношении наборов еды для детей "Хэппи-Мил".Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания с 12 июня открыла уже более 300 точек из 850. Пароев отметил, что все рестораны сети будут открыты до сентября.

https://ria.ru/20220715/kartofel-1802583977.html

https://ria.ru/20220725/dostavka-1804718177.html

россия

дальний восток

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олег пароев, россия, дальний восток, mcdonald's corporation