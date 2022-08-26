https://ria.ru/20220826/magate-1812413139.html

МАГАТЭ само объявит о сроках поездки на Запорожскую АЭС, заявили в ООН

МАГАТЭ само объявит о сроках поездки на Запорожскую АЭС, заявили в ООН - РИА Новости, 26.08.2022

МАГАТЭ само объявит о сроках поездки на Запорожскую АЭС, заявили в ООН

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) само объявит о сроках поездки своих экспертов на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:44

2022-08-26T19:44

2022-08-26T19:44

в мире

энергодар

запорожская аэс

магатэ

украина

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стефан дюжаррик

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ООН, 26 авг – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) само объявит о сроках поездки своих экспертов на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Комментируя новости о возможных сроках поездки на ЗАЭС, он отметил: "Мы видели много сообщений. Но все новости, подтверждающие поездку МАГАТЭ или объявляющие о ней, будут из Вены – от МАГАТЭ. Мы оказываем поддержку в вопросе логистики. Но это им подтверждать или объявлять, когда состоится визит".Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220826/oon-1812403871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, энергодар, запорожская аэс, магатэ, украина, оон, стефан дюжаррик