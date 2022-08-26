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МАГАТЭ само объявит о сроках поездки на Запорожскую АЭС, заявили в ООН - РИА Новости, 26.08.2022
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МАГАТЭ само объявит о сроках поездки на Запорожскую АЭС, заявили в ООН
МАГАТЭ само объявит о сроках поездки на Запорожскую АЭС, заявили в ООН - РИА Новости, 26.08.2022
МАГАТЭ само объявит о сроках поездки на Запорожскую АЭС, заявили в ООН
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) само объявит о сроках поездки своих экспертов на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:44
2022-08-26T19:44
в мире
энергодар
запорожская аэс
магатэ
украина
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 26 авг – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) само объявит о сроках поездки своих экспертов на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Комментируя новости о возможных сроках поездки на ЗАЭС, он отметил: "Мы видели много сообщений. Но все новости, подтверждающие поездку МАГАТЭ или объявляющие о ней, будут из Вены – от МАГАТЭ. Мы оказываем поддержку в вопросе логистики. Но это им подтверждать или объявлять, когда состоится визит".Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, энергодар, запорожская аэс, магатэ, украина, оон, стефан дюжаррик
В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Украина, ООН, Стефан Дюжаррик
19:44 26.08.2022
 
МАГАТЭ само объявит о сроках поездки на Запорожскую АЭС, заявили в ООН

Представитель генсека ООН Дюжаррик: МАГАТЭ само объявит о сроках поездки экспертов на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 авг – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) само объявит о сроках поездки своих экспертов на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Комментируя новости о возможных сроках поездки на ЗАЭС, он отметил: "Мы видели много сообщений. Но все новости, подтверждающие поездку МАГАТЭ или объявляющие о ней, будут из Вены – от МАГАТЭ. Мы оказываем поддержку в вопросе логистики. Но это им подтверждать или объявлять, когда состоится визит".
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанцияЗапорожская атомная электростанция
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В миреЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭУкраинаООНСтефан Дюжаррик
 
 
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