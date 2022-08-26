https://ria.ru/20220826/magate-1812407256.html

СМИ: инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели

СМИ: инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели - РИА Новости, 26.08.2022

СМИ: инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены в начале следующей недели посетить Запорожскую атомную электростанцию, сообщила газета... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:20

2022-08-26T19:20

2022-08-26T19:20

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены в начале следующей недели посетить Запорожскую атомную электростанцию, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Неназванный собеседник издания заявил, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели "почти наверняка" посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются. По словам источника, сейчас идут "лихорадочные приготовления" к предстоящему визиту.По сообщению газеты, команда МАГАТЭ может доставить на ЗАЭС запасные части, устройства радиационного контроля и другие средства на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.

https://ria.ru/20220826/magate-1812236068.html

https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html

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в мире, рафаэль гросси, энергодар, магатэ, запорожская аэс, европа, украина