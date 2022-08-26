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СМИ: инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/magate-1812407256.html
СМИ: инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели
СМИ: инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели - РИА Новости, 26.08.2022
СМИ: инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены в начале следующей недели посетить Запорожскую атомную электростанцию, сообщила газета... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:20
2022-08-26T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
энергодар
магатэ
запорожская аэс
европа
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены в начале следующей недели посетить Запорожскую атомную электростанцию, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Неназванный собеседник издания заявил, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели "почти наверняка" посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются. По словам источника, сейчас идут "лихорадочные приготовления" к предстоящему визиту.По сообщению газеты, команда МАГАТЭ может доставить на ЗАЭС запасные части, устройства радиационного контроля и другие средства на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.
https://ria.ru/20220826/magate-1812236068.html
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, магатэ, запорожская аэс, европа, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Европа, Украина
19:20 26.08.2022
 
СМИ: инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели

WSJ сообщила, что инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС, Энергодар
Запорожская АЭС, Энергодар - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС, Энергодар. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены в начале следующей недели посетить Запорожскую атомную электростанцию, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Неназванный собеседник издания заявил, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели "почти наверняка" посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются. По словам источника, сейчас идут "лихорадочные приготовления" к предстоящему визиту.
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
10:24Специальная военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС
По сообщению газеты, команда МАГАТЭ может доставить на ЗАЭС запасные части, устройства радиационного контроля и другие средства на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. По его словам, предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.
Запорожская атомная электростанция
18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСЕвропаУкраина
 
 
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