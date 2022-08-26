https://ria.ru/20220826/lotereya-1812395722.html

СМИ: в США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею не забрал приз

СМИ: в США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею не забрал приз - РИА Новости, 26.08.2022

СМИ: в США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею не забрал приз

Выигравший джекпот в размере 1,33 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions в США до сих пор не забрал приз, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:42

2022-08-26T18:42

2022-08-26T18:42

иллинойс

южная каролина

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Выигравший джекпот в размере 1,33 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions в США до сих пор не забрал приз, сообщает Daily Mail.Организаторы лотереи призвали купивших билеты тщательно проверить их номера, отмечается в сообщении. Там говорится, что у игроков с момента розыгрыша есть год для получения награды.Как сообщалось, выигрышный билет был куплен на автозаправке в штате Иллинойс. Разыгранная сумма джекпота стала второй по величине за всю двадцатилетнюю историю лотереи Mega Millions. Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет, купленный в американском штате Южная Каролина, принес победителю больше полутора миллиардов долларов.

https://ria.ru/20190111/1549240864.html

иллинойс

южная каролина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иллинойс, южная каролина, сша, в мире