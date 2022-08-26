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СМИ: в США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею не забрал приз - РИА Новости, 26.08.2022
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СМИ: в США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею не забрал приз
СМИ: в США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею не забрал приз - РИА Новости, 26.08.2022
СМИ: в США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею не забрал приз
Выигравший джекпот в размере 1,33 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions в США до сих пор не забрал приз, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:42
2022-08-26T18:42
иллинойс
южная каролина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Выигравший джекпот в размере 1,33 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions в США до сих пор не забрал приз, сообщает Daily Mail.Организаторы лотереи призвали купивших билеты тщательно проверить их номера, отмечается в сообщении. Там говорится, что у игроков с момента розыгрыша есть год для получения награды.Как сообщалось, выигрышный билет был куплен на автозаправке в штате Иллинойс. Разыгранная сумма джекпота стала второй по величине за всю двадцатилетнюю историю лотереи Mega Millions. Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет, купленный в американском штате Южная Каролина, принес победителю больше полутора миллиардов долларов.
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иллинойс, южная каролина, сша, в мире
Иллинойс, Южная Каролина, США, В мире
18:42 26.08.2022
 
СМИ: в США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею не забрал приз

Daily Mail: в США выигравший 1,33 миллиарда долларов в лотерею до сих пор не забрал приз

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Выигравший джекпот в размере 1,33 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions в США до сих пор не забрал приз, сообщает Daily Mail.
"Победитель лотереи спустя 30 дней так и не заявил прав на приз", - сообщает издание.
Организаторы лотереи призвали купивших билеты тщательно проверить их номера, отмечается в сообщении. Там говорится, что у игроков с момента розыгрыша есть год для получения награды.
Как сообщалось, выигрышный билет был куплен на автозаправке в штате Иллинойс. Разыгранная сумма джекпота стала второй по величине за всю двадцатилетнюю историю лотереи Mega Millions. Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет, купленный в американском штате Южная Каролина, принес победителю больше полутора миллиардов долларов.
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ИллинойсЮжная КаролинаСШАВ мире
 
 
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