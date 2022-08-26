https://ria.ru/20220826/london-1812264255.html
Экоактивисты в Лондоне вывели из строя несколько заправок
Экоактивисты в Лондоне вывели из строя несколько заправок - РИА Новости, 26.08.2022
Экоактивисты в Лондоне вывели из строя несколько заправок
Десятки активистов экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, заблокировали и вывели из... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:55
2022-08-26T11:55
2022-08-26T11:55
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Десятки активистов экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, заблокировали и вывели из эксплуатации семь заправок в центральном Лондоне, сообщается на сайте движения."Этим утром 51 участник Just Stop Oil заблокировал и вывел из строя заправки в центральном Лондоне в поддержку требования, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты (по добыче) нефти и газа в Великобритании", - говорится в пресс-релизе.Протесты активистов начались 26 августа в шесть утра на западе и юге Лондона. В некоторых местах участники движения заблокировали въезд машин на заправку, сидя на дорогах с плакатами. В других районах протестующие выводили заправки из строя, разбивая экраны и закрашивая их краской из баллончиков.Всего таким образом было заблокировано семь заправок.Движение Just Stop Oil выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году. Участники движения не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.Ранее движение объявило, что тысячи протестующих будут блокировать британский парламент в знак протеста.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
Экоактивисты в Лондоне вывели из строя несколько заправок
Экоактивисты движения Just Stop Oil в Лондоне вывели из строя несколько заправок
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.
Десятки активистов экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, заблокировали и вывели из эксплуатации семь заправок в центральном Лондоне, сообщается
на сайте движения.
"Этим утром 51 участник Just Stop Oil заблокировал и вывел из строя заправки в центральном Лондоне
в поддержку требования, чтобы правительство Великобритании
остановило новые проекты (по добыче) нефти и газа в Великобритании", - говорится в пресс-релизе.
Протесты активистов начались 26 августа в шесть утра на западе и юге Лондона. В некоторых местах участники движения заблокировали въезд машин на заправку, сидя на дорогах с плакатами. В других районах протестующие выводили заправки из строя, разбивая экраны и закрашивая их краской из баллончиков.
Всего таким образом было заблокировано семь заправок.
Движение Just Stop Oil выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году. Участники движения не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.
Ранее движение объявило, что тысячи протестующих будут блокировать британский парламент в знак протеста.