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ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, заявили в ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.08.2022
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортера и два танка. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:08
2022-08-26T10:08
2022-08-26T10:19
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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортера и два танка."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два танка; шесть единиц специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 35 человек, три танка и девять бронетранспортеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЛНР, Украина
10:08 26.08.2022 (обновлено: 10:19 26.08.2022)
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, два танка и три БТР