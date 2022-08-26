https://ria.ru/20220826/lnr-1812232784.html

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, заявили в ЛНР

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, заявили в ЛНР - РИА Новости, 26.08.2022

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортера и два танка. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:08

2022-08-26T10:08

2022-08-26T10:19

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ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортера и два танка."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два танка; шесть единиц специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 35 человек, три танка и девять бронетранспортеров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, украина