https://ria.ru/20220826/lepestok-1812410795.html
Жительница Донецка подорвалась на мине "Лепесток"
Жительница Донецка подорвалась на мине "Лепесток" - РИА Новости, 26.08.2022
Жительница Донецка подорвалась на мине "Лепесток"
Женщина получила ранение при детонации мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в пятницу штаб обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:32
2022-08-26T19:32
2022-08-26T19:32
специальная военная операция на украине
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кировский район
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киев
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение при детонации мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в пятницу штаб обороны Донецкой Народной Республики."На улице Суворова в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвалась женщина", - сообщается в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220825/oon-1812086529.html
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в мире, кировский район, оон, донецк (днр), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, ООН, Донецк (ДНР), Киев
Жительница Донецка подорвалась на мине "Лепесток"
Штаб теробороны: в Донецке женщина получила ранение, подорвавшись на мине "Лепесток"