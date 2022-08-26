https://ria.ru/20220826/lepestok-1812410795.html

Жительница Донецка подорвалась на мине "Лепесток"

Жительница Донецка подорвалась на мине "Лепесток" - РИА Новости, 26.08.2022

Жительница Донецка подорвалась на мине "Лепесток"

Женщина получила ранение при детонации мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в пятницу штаб обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:32

2022-08-26T19:32

2022-08-26T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

оон

донецк (днр)

киев

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение при детонации мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в пятницу штаб обороны Донецкой Народной Республики."На улице Суворова в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвалась женщина", - сообщается в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220825/oon-1812086529.html

https://ria.ru/20220820/donbass-1810943276.html

кировский район

донецк (днр)

киев

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