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Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 26.08.2022
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине "Лепесток", сообщает штаб... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:30
2022-08-26T15:30
2022-08-26T15:30
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка, подорвавшись на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине "Лепесток", сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По переулку Кварцитному в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220825/oon-1812086529.html
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донецк (днр), в мире, куйбышевский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Куйбышевский район, Украина
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Штаб теробороны ДНР: в Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель