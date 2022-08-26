https://ria.ru/20220826/kuzbass-1812237377.html

Кузбасс отмечает 75-летие Дня шахтера

Кузбасс отмечает 75-летие Дня шахтера - РИА Новости, 26.08.2022

Кузбасс отмечает 75-летие Дня шахтера

Кузбасс отмечает 75-летие Дня шахтера, глава региона принимает участие в праздничных мероприятиях в столице праздника – городе Полысаево, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:30

2022-08-26T10:30

2022-08-26T11:51

общество

сергей цивилев

владимир путин

николай шульгинов

полысаево

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 26 авг – РИА Новости. Кузбасс отмечает 75-летие Дня шахтера, глава региона принимает участие в праздничных мероприятиях в столице праздника – городе Полысаево, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области."Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил столицу празднования Дня шахтера — город Полысаево. Глава региона принял участие в шествии шахтерских делегаций и наградил лучших шахтеров. С 75-летием Дня шахтера поздравил гостей праздника президент России Владимир Путин", – говорится в сообщении."Вы по праву гордитесь именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы", — приводятся в сообщении слова поздравления Владимира Путина.Также с Днем шахтера регион поздравил и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возложил цветы к обелиску "Памяти павших во время Великой Отечественной войны, в локальных войнах и военных конфликтах", а также принял участие в параде-шествии шахтерских делегаций. В рамках торжественного празднования федеральными и областными наградами отмечены 69 сотрудников угольной отрасли. Также губернатор наградил строителей, которые внесли значимый вклад в благоустройство города в преддверии главного праздника региона."День шахтера — главный праздник в Кузбассе. Практически каждая семья связана с шахтерским трудом: с шахтерами рука об руку работают металлурги, машиностроители, транспортники, сотрудники ЖКХ. В интересах шахтеров работает наше здравоохранение, культура, спорт, сельское хозяйство. Шахтерская работа базируется на традициях. В этом году мы начинаем новую традицию — парад шахтерских делегаций. Это нужно, чтобы подчеркнуть авторитет шахтерской профессии, ее значение для всей нашей страны. Я вас поздравляю с замечательным праздником. Желаю вам прежде всего здоровья и мирного неба над головой", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Отмечается, что празднование Дня шахтера продолжится в Полысаеве и в субботу. Праздник на стадионе имени А.Н. Абрамова стартует в 17.00 и завершится в 22.00 уникальным шоу дронов. В 18.00 пройдет показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи". В пятницу масштабное празднование Дня шахтера запланировано также в столицах агломераций. Праздничные мероприятия в течение трех дней будут проходить во всех муниципалитетах Кузбасса.

https://ria.ru/20220824/kuzbass-1811726618.html

https://ria.ru/20220322/kuzbass-1779382863.html

полысаево

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей цивилев, владимир путин, николай шульгинов, полысаево, россия, кемеровская область