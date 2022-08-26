10:30 26.08.2022 (обновлено: 11:51 26.08.2022)
Кузбасс отмечает 75-летие Дня шахтера
Кузбасс отмечает 75-летие Дня шахтера, в празднике участвует губернатор Цивилев
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 26 авг – РИА Новости. Кузбасс отмечает 75-летие Дня шахтера, глава региона принимает участие в праздничных мероприятиях в столице праздника – городе Полысаево, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил столицу празднования Дня шахтера — город Полысаево. Глава региона принял участие в шествии шахтерских делегаций и наградил лучших шахтеров. С 75-летием Дня шахтера поздравил гостей праздника президент России Владимир Путин", – говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
1 из 4
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
2 из 4
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
3 из 4
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
4 из 4
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
1 из 4
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
2 из 4
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
3 из 4
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
4 из 4
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил лучших шахтеров в Полысаево
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
"Вы по праву гордитесь именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы", — приводятся в сообщении слова поздравления Владимира Путина.
Также с Днем шахтера регион поздравил и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возложил цветы к обелиску "Памяти павших во время Великой Отечественной войны, в локальных войнах и военных конфликтах", а также принял участие в параде-шествии шахтерских делегаций. В рамках торжественного празднования федеральными и областными наградами отмечены 69 сотрудников угольной отрасли. Также губернатор наградил строителей, которые внесли значимый вклад в благоустройство города в преддверии главного праздника региона.
"День шахтера — главный праздник в Кузбассе. Практически каждая семья связана с шахтерским трудом: с шахтерами рука об руку работают металлурги, машиностроители, транспортники, сотрудники ЖКХ. В интересах шахтеров работает наше здравоохранение, культура, спорт, сельское хозяйство. Шахтерская работа базируется на традициях. В этом году мы начинаем новую традицию — парад шахтерских делегаций. Это нужно, чтобы подчеркнуть авторитет шахтерской профессии, ее значение для всей нашей страны. Я вас поздравляю с замечательным праздником. Желаю вам прежде всего здоровья и мирного неба над головой", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
Отмечается, что празднование Дня шахтера продолжится в Полысаеве и в субботу. Праздник на стадионе имени А.Н. Абрамова стартует в 17.00 и завершится в 22.00 уникальным шоу дронов. В 18.00 пройдет показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи". В пятницу масштабное празднование Дня шахтера запланировано также в столицах агломераций. Праздничные мероприятия в течение трех дней будут проходить во всех муниципалитетах Кузбасса.