https://ria.ru/20220826/koronavirus-1812248975.html

В Москве за сутки госпитализировали 397 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 397 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 397 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 7 602 случая COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:15

2022-08-26T11:15

2022-08-26T11:15

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 7 602 случая COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 8 874 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 997 659 случая коронавируса, выздоровели 2 765 293 человек, умерли 44 986 человек.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия