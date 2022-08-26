https://ria.ru/20220826/konkord-1812259382.html

Компания Пригожина попросила СК возбудить дело против главреда Фонтанки.ру

Компания Пригожина попросила СК возбудить дело против главреда Фонтанки.ру - РИА Новости, 26.08.2022

Компания Пригожина попросила СК возбудить дело против главреда Фонтанки.ру

Компания "Конкорд" по поручению Евгения Пригожина подготовила и подала в СК РФ заявление о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки "Фонтанки.ру"... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:45

2022-08-26T11:45

2022-08-26T11:45

происшествия

россия

евгений пригожин

следственный комитет россии (ск рф)

журналистика

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компания "Конкорд" по поручению Евгения Пригожина подготовила и подала в СК РФ заявление о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки "Фонтанки.ру" Ксении Клочковой и главреда ежедневного петербургского сетевого издания "Фонтанка.ру" Александра Горшкова, сообщается на странице компании в соцсети "ВКонтакте"."Юридическая служба компании "Конкорд" по поручению Евгения Викторовича подготовила заявление о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки Ксении Клочковой, а также главного редактора ежедневного петербургского сетевого издания "Фонтанка.ру" по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ. Заявление подано в Следственный комитет Российской Федерации", - говорится в сообщении.Статья 207.3 УК РФ предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.Как сказано в заявлении компании в Следственный комитет, скан которого опубликован на странице "Конкорда", на сайте "Фонтанки.ру" 25 августа была опубликована статья под названием: "Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой". Петербурженка пытается вернуть из Донбасса осуждённого родственника"."В указанной статье размещена заведомо ложная, вымышленная информация об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении "Конкорда".Отмечается, что журналистка Клочкова указана как автор статьи.

https://ria.ru/20220728/prigozhin-1805733993.html

https://ria.ru/20220823/inoagenty-1811655940.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, евгений пригожин, следственный комитет россии (ск рф), журналистика