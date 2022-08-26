Компания Пригожина попросила СК возбудить дело против главреда Фонтанки.ру
"Конкорд" подала в СК заявление о возбуждении дела против главреда Фонтанки.ру Клочковой
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компания "Конкорд" по поручению Евгения Пригожина подготовила и подала в СК РФ заявление о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки "Фонтанки.ру" Ксении Клочковой и главреда ежедневного петербургского сетевого издания "Фонтанка.ру" Александра Горшкова, сообщается на странице компании в соцсети "ВКонтакте".
"Юридическая служба компании "Конкорд" по поручению Евгения Викторовича подготовила заявление о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки Ксении Клочковой, а также главного редактора ежедневного петербургского сетевого издания "Фонтанка.ру" по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ. Заявление подано в Следственный комитет Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Статья 207.3 УК РФ предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
Как сказано в заявлении компании в Следственный комитет, скан которого опубликован на странице "Конкорда", на сайте "Фонтанки.ру" 25 августа была опубликована статья под названием: "Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой". Петербурженка пытается вернуть из Донбасса осуждённого родственника".
"В указанной статье размещена заведомо ложная, вымышленная информация об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении "Конкорда".
Отмечается, что журналистка Клочкова указана как автор статьи.
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