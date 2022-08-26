https://ria.ru/20220826/kola-1812421721.html

Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России

Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России - РИА Новости, 27.08.2022

Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России

Напиток Coca-Cola будет продаваться на территории России под названием "Добрый Кола", заявил на пресс-конференции основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-26T20:20

2022-08-26T20:20

2022-08-27T00:26

россия

the coca-cola company

coca-cola hbc россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777269945_0:0:3519:1980_1920x0_80_0_0_610b006fab7925ea515f583400309844.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Напиток Coca-Cola будет продаваться на территории России под названием "Добрый Кола", заявил на пресс-конференции основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров."Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет "Добрый Кола" называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", — сказал он.По мнению предпринимателя, продажи будут строиться на известности бренда соков "Добрый".Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) разливает и продает напитки в том числе под такими брендами, как Coca-Cola, Fanta и Sprite.Компания в начале марта объявила о приостановке работы в России. Ущерб от этого решения в первом полугодии там оценили в 190 миллионов евро.В середине июня стало известно об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.

https://ria.ru/20220818/ochakovo-1810435103.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, the coca-cola company, coca-cola hbc россия