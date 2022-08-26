https://ria.ru/20220826/kola-1812421721.html
Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России
Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России - РИА Новости, 27.08.2022
Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России
Напиток Coca-Cola будет продаваться на территории России под названием "Добрый Кола", заявил на пресс-конференции основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-26T20:20
2022-08-26T20:20
2022-08-27T00:26
россия
the coca-cola company
coca-cola hbc россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Напиток Coca-Cola будет продаваться на территории России под названием "Добрый Кола", заявил на пресс-конференции основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров."Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет "Добрый Кола" называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", — сказал он.По мнению предпринимателя, продажи будут строиться на известности бренда соков "Добрый".Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) разливает и продает напитки в том числе под такими брендами, как Coca-Cola, Fanta и Sprite.Компания в начале марта объявила о приостановке работы в России. Ущерб от этого решения в первом полугодии там оценили в 190 миллионов евро.В середине июня стало известно об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.
https://ria.ru/20220818/ochakovo-1810435103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, the coca-cola company, coca-cola hbc россия
Россия, The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC Россия
20:20 26.08.2022 (обновлено: 00:26 27.08.2022)
Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России
Основатель сети "Теремок" Гончаров сообщил о переименовании Coca-Cola в "Добрый Кола"
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Напиток Coca-Cola будет продаваться на территории России под названием "Добрый Кола", заявил
на пресс-конференции основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров.
"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет "Добрый Кола" называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", — сказал он.
По мнению предпринимателя, продажи будут строиться на известности бренда соков "Добрый".
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) разливает и продает напитки в том числе под такими брендами, как Coca-Cola, Fanta и Sprite.
Компания в начале марта объявила о приостановке работы в России
. Ущерб от этого решения в первом полугодии там оценили в 190 миллионов евро.
В середине июня стало известно об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.