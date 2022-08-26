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Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России - РИА Новости, 27.08.2022
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Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России
Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России - РИА Новости, 27.08.2022
Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России
Напиток Coca-Cola будет продаваться на территории России под названием "Добрый Кола", заявил на пресс-конференции основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-26T20:20
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россия
the coca-cola company
coca-cola hbc россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Напиток Coca-Cola будет продаваться на территории России под названием "Добрый Кола", заявил на пресс-конференции основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров."Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет "Добрый Кола" называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", — сказал он.По мнению предпринимателя, продажи будут строиться на известности бренда соков "Добрый".Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) разливает и продает напитки в том числе под такими брендами, как Coca-Cola, Fanta и Sprite.Компания в начале марта объявила о приостановке работы в России. Ущерб от этого решения в первом полугодии там оценили в 190 миллионов евро.В середине июня стало известно об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.
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Кирилл Иванников
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россия, the coca-cola company, coca-cola hbc россия
Россия, The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC Россия
20:20 26.08.2022 (обновлено: 00:26 27.08.2022)
 
Основатель "Теремка" раскрыл новое название Coca-Cola в России

Основатель сети "Теремок" Гончаров сообщил о переименовании Coca-Cola в "Добрый Кола"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБутылки с газированным напитком Coca-Cola на полке супермаркета в Москве
Бутылки с газированным напитком Coca-Cola на полке супермаркета в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Бутылки с газированным напитком Coca-Cola на полке супермаркета в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Напиток Coca-Cola будет продаваться на территории России под названием "Добрый Кола", заявил на пресс-конференции основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров.
"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет "Добрый Кола" называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", — сказал он.
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18 августа, 12:52
"Очаково" в 2,5 раза нарастило выпуск аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite
По мнению предпринимателя, продажи будут строиться на известности бренда соков "Добрый".
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) разливает и продает напитки в том числе под такими брендами, как Coca-Cola, Fanta и Sprite.
Компания в начале марта объявила о приостановке работы в России. Ущерб от этого решения в первом полугодии там оценили в 190 миллионов евро.
В середине июня стало известно об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.
 
РоссияThe Coca-Cola CompanyCoca-Cola HBC Россия
 
 
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