Княжевская: более 100 площадок включены в проекты КРТ в Москве
© МоскомархитектураЮлиана Княжевская
© Москомархитектура
Юлиана Княжевская
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 100 площадок общей площадью около 1,3 тысячи гектаров включены в проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, в настоящее время Москомархитектура готовит проекты КРТ для 210 территорий общей площадью свыше 2,1 тысячи гектаров, по 104 площадкам решения о реализации проектов КРТ уже приняты.
"Среди них есть масштабные территории, такие как КРТ №27 "Южный порт", КРТ "Бескудниково", КРТ "Прожектор", есть перспективные зоны для развития в Нижегородском и прилегающих районах – Таганском и Южнопортовом", - рассказала Княжевская.
Разрабатываются проекты комплексного развития и для других районов. В отношении территории промзоны "Серп и Молот" (территория 2) правительством Москвы принято решение о проекте решении КРТ для размещения общественно-деловых и иных объектов суммарной площадью 61 тысяча квадратных метров. Для площадок "Волгоградский проспект" (территория 1, 2) и "Грайвороново" (территория 1), прилегающих к станции МЦД "Новохохловская", ведется работа по определению градостроительных потенциалов в целях размещения общественных центров и мест приложения труда, привела примеры глава ведомства.
"Взят четкий курс на комплексное преобразование: усовершенствование транспортных артерий, строительство социальной инфраструктуры, жилых и офисных объектов, культурных и спортивных объектов", - сказала Княжевская, подчеркнув, что программа комплексного развития территорий представляет собой колоссальный ресурс для города – и в плане экономики, и в плане градостроительства.