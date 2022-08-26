https://ria.ru/20220826/knyazhevskaya-1812274774.html

Княжевская: более 100 площадок включены в проекты КРТ в Москве

Княжевская: более 100 площадок включены в проекты КРТ в Москве - РИА Новости, 26.08.2022

Княжевская: более 100 площадок включены в проекты КРТ в Москве

Более 100 площадок общей площадью около 1,3 тысячи гектаров включены в проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, сообщила глава Москомархитектуры РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:27

2022-08-26T12:27

2022-08-26T12:27

москва

москомархитектура

юлиана княжевская

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 100 площадок общей площадью около 1,3 тысячи гектаров включены в проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, в настоящее время Москомархитектура готовит проекты КРТ для 210 территорий общей площадью свыше 2,1 тысячи гектаров, по 104 площадкам решения о реализации проектов КРТ уже приняты."Среди них есть масштабные территории, такие как КРТ №27 "Южный порт", КРТ "Бескудниково", КРТ "Прожектор", есть перспективные зоны для развития в Нижегородском и прилегающих районах – Таганском и Южнопортовом", - рассказала Княжевская.Разрабатываются проекты комплексного развития и для других районов. В отношении территории промзоны "Серп и Молот" (территория 2) правительством Москвы принято решение о проекте решении КРТ для размещения общественно-деловых и иных объектов суммарной площадью 61 тысяча квадратных метров. Для площадок "Волгоградский проспект" (территория 1, 2) и "Грайвороново" (территория 1), прилегающих к станции МЦД "Новохохловская", ведется работа по определению градостроительных потенциалов в целях размещения общественных центров и мест приложения труда, привела примеры глава ведомства.

https://realty.ria.ru/20220826/moskva-1812227211.html

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Артем Смирнов

москва, москомархитектура, юлиана княжевская