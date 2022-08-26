https://ria.ru/20220826/kartina-1812289512.html

Обвинение запросило исправительные работы охраннику "Ельцин-Центра"

Обвинение запросило исправительные работы охраннику "Ельцин-Центра" - РИА Новости, 26.08.2022

Обвинение запросило исправительные работы охраннику "Ельцин-Центра"

Гособвинитель в ходе заседания по уголовному делу 63-летнего охранника "Ельцин-Центра" Александра Васильева, испортившего картину ученицы Малевича, запросил для РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:28

2022-08-26T14:28

2022-08-26T14:28

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Гособвинитель в ходе заседания по уголовному делу 63-летнего охранника "Ельцин-Центра" Александра Васильева, испортившего картину ученицы Малевича, запросил для подсудимого исправительные работы на срок в 250 часов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее в ходе заседания рассматривались медицинские документы подсудимого, зачитывались его показания о том, что он имеет инвалидность и нуждается в амбулаторном лечении у психиатра.Неизвестный вечером 7 декабря нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин-Центре". Дирекция Центра сообщила в полицию о происшествии 20 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что вандалом оказался охранник Александр Васильев, которому по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте) грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста до трех месяцев.На сегодняшнем заседании адвокат подсудимого Алексей Бушмаков сказал, что подсудимый отправил извинения на электронную почту Третьяковской галереи и пять тысяч рублей — половину своей пенсии — в виде пожертвования в фонд галереи, а также предоставил судье выписку вклада, где у Васильева лежит 40 тысяч рублей, что говорит о том, что он в силах заплатить штраф, а уголовное дело необходимо прекратить.Оглашение приговора по уголовному делу Васильева состоится 29 августа, ранее бывший охранник сказал журналистам, что его уволили из "Ельцин-Центра" и больше никуда не берут, свою вину он признал полностью.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является героем Чечни и Афганистана, а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заступился за охранника, поддержав мнение Куйвашева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, музеи, третьяковская галерея, "ельцин-центр", россия, свердловская область, афганистан, евгений куйвашев, казимир малевич, происшествия