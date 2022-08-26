https://ria.ru/20220826/kartina-1812276416.html

Видео порчи картины ученицы Малевича в "Ельцин-Центре" показали в суде

Видео порчи картины ученицы Малевича в "Ельцин-Центре" показали в суде - РИА Новости, 26.08.2022

Видео порчи картины ученицы Малевича в "Ельцин-Центре" показали в суде

Видео с моментом порчи охранником "Ельцин-Центра" картины Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, в пятницу впервые показали в ходе рассмотрения дела в суде, РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:50

2022-08-26T12:50

2022-08-26T13:09

культура

новости культуры

"ельцин-центр"

третьяковская галерея

казимир малевич

происшествия

искусство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Видео с моментом порчи охранником "Ельцин-Центра" картины Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, в пятницу впервые показали в ходе рассмотрения дела в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На кадрах видно, как Васильев в пустом зале галереи подходит к картине Лепорской, достает ручку и начинает рисовать на полотне, после чего медленно отходит. На вопрос судьи, почему он оглядывался, мужчина не ответил.В ходе заседания защитник обвиняемого просил суд прекратить уголовное дело и назначить штраф, указав, что подсудимый отправил извинения на электронную почту Третьяковской галереи и половину своей пенсии в размере пяти тысяч рублей в виде пожертвования, но ходатайство было отклонено. Оглашение приговора Васильеву состоится 29 августа.Неизвестный 7 декабря нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин-Центре". Дирекция центра сообщила в полицию о происшествии 20 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что вандалом оказался работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев.

https://ria.ru/20220826/tretyakovka-1812228441.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

новости культуры, "ельцин-центр", третьяковская галерея, казимир малевич, происшествия, искусство