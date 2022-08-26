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Видео порчи картины ученицы Малевича в "Ельцин-Центре" показали в суде
Видео порчи картины ученицы Малевича в "Ельцин-Центре" показали в суде - РИА Новости, 26.08.2022
Видео порчи картины ученицы Малевича в "Ельцин-Центре" показали в суде
Видео с моментом порчи охранником "Ельцин-Центра" картины Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, в пятницу впервые показали в ходе рассмотрения дела в суде, РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:50
2022-08-26T12:50
2022-08-26T13:09
культура
новости культуры
"ельцин-центр"
третьяковская галерея
казимир малевич
происшествия
искусство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Видео с моментом порчи охранником "Ельцин-Центра" картины Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, в пятницу впервые показали в ходе рассмотрения дела в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.На кадрах видно, как Васильев в пустом зале галереи подходит к картине Лепорской, достает ручку и начинает рисовать на полотне, после чего медленно отходит. На вопрос судьи, почему он оглядывался, мужчина не ответил.В ходе заседания защитник обвиняемого просил суд прекратить уголовное дело и назначить штраф, указав, что подсудимый отправил извинения на электронную почту Третьяковской галереи и половину своей пенсии в размере пяти тысяч рублей в виде пожертвования, но ходатайство было отклонено. Оглашение приговора Васильеву состоится 29 августа.Неизвестный 7 декабря нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин-Центре". Дирекция центра сообщила в полицию о происшествии 20 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что вандалом оказался работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, "ельцин-центр", третьяковская галерея, казимир малевич, происшествия, искусство
Культура, Новости культуры, "Ельцин-центр", Третьяковская галерея, Казимир Малевич, Происшествия, Искусство
12:50 26.08.2022 (обновлено: 13:09 26.08.2022)
Видео порчи картины ученицы Малевича в "Ельцин-Центре" показали в суде
Видео порчи картины ученицы Малевича охранником "Ельцин-Центра" впервые показали в суде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Видео с моментом порчи охранником "Ельцин-Центра" картины Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, в пятницу впервые показали в ходе рассмотрения дела в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На кадрах видно, как Васильев в пустом зале галереи подходит к картине Лепорской, достает ручку и начинает рисовать на полотне, после чего медленно отходит. На вопрос судьи, почему он оглядывался, мужчина не ответил.
В ходе заседания защитник обвиняемого просил суд прекратить уголовное дело и назначить штраф, указав, что подсудимый отправил извинения на электронную почту Третьяковской галереи и половину своей пенсии в размере пяти тысяч рублей в виде пожертвования, но ходатайство было отклонено. Оглашение приговора Васильеву состоится 29 августа.
Неизвестный 7 декабря нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин-Центре". Дирекция центра сообщила в полицию о происшествии 20 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что вандалом оказался работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев.