https://ria.ru/20220826/izobilie-1812290035.html
Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет
Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет - РИА Новости, 26.08.2022
Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изобилия в Европейском союзе уже больше не будет, и посоветовал европейцам "раздеваться и работать". РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:13
2022-08-26T13:13
2022-08-26T13:13
в мире
александр лукашенко
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европа
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изобилия в Европейском союзе уже больше не будет, и посоветовал европейцам "раздеваться и работать"."Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Минский механический завод. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.Он отметил, что Россия раньше продавала Германии и другим в ЕС газ на 50% дешевле, чем могла бы. Соответственно, ФРГ и другие страны процветали за счет этого, констатировал белорусский президент."Сейчас дурница закончилась. Более того, "вложились" прилично в эту украинскую авантюру (поддержку Украины – ред.). Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег. Это сейчас все вылазит. Поэтому проблем много и изобилия у них, действительно, больше не будет. Поэтому надо раздеваться, напрягаться и работать", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220825/goncharenko-1812175470.html
https://ria.ru/20220826/samolety-1812274892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, европа
В мире, Александр Лукашенко, Евросоюз, Белоруссия, Европа
Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что изобилия в Евросоюзе уже больше не будет