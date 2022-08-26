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Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет - РИА Новости, 26.08.2022
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Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет
Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет - РИА Новости, 26.08.2022
Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изобилия в Европейском союзе уже больше не будет, и посоветовал европейцам "раздеваться и работать". РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:13
2022-08-26T13:13
в мире
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
европа
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изобилия в Европейском союзе уже больше не будет, и посоветовал европейцам "раздеваться и работать"."Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Минский механический завод. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.Он отметил, что Россия раньше продавала Германии и другим в ЕС газ на 50% дешевле, чем могла бы. Соответственно, ФРГ и другие страны процветали за счет этого, констатировал белорусский президент."Сейчас дурница закончилась. Более того, "вложились" прилично в эту украинскую авантюру (поддержку Украины – ред.). Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег. Это сейчас все вылазит. Поэтому проблем много и изобилия у них, действительно, больше не будет. Поэтому надо раздеваться, напрягаться и работать", - сказал глава&nbsp; государства.
https://ria.ru/20220825/goncharenko-1812175470.html
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в мире, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, европа
В мире, Александр Лукашенко, Евросоюз, Белоруссия, Европа
13:13 26.08.2022
 
Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что изобилия в Евросоюзе уже больше не будет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изобилия в Европейском союзе уже больше не будет, и посоветовал европейцам "раздеваться и работать".
"Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Минский механический завод. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 19:24
В Белоруссии завели дела на депутата Рады Гончаренко за угрозы Лукашенко
Он отметил, что Россия раньше продавала Германии и другим в ЕС газ на 50% дешевле, чем могла бы. Соответственно, ФРГ и другие страны процветали за счет этого, констатировал белорусский президент.
"Сейчас дурница закончилась. Более того, "вложились" прилично в эту украинскую авантюру (поддержку Украины – ред.). Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег. Это сейчас все вылазит. Поэтому проблем много и изобилия у них, действительно, больше не будет. Поэтому надо раздеваться, напрягаться и работать", - сказал глава  государства.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
12:27
Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие
 
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