https://ria.ru/20220826/italiya-1812344063.html

В Италии могут ввести ограничения на потребление света и газа

В Италии могут ввести ограничения на потребление света и газа - РИА Новости, 26.08.2022

В Италии могут ввести ограничения на потребление света и газа

Будущему правительству Италии придется пойти на введение нормированного потребления газа и света, если цена на природное топливо не снизится, заявил лидер... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:17

2022-08-26T16:17

2022-08-26T18:05

экономика

италия

франция

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/04/1604176668_0:222:3078:1953_1920x0_80_0_0_f4b3615123e567ab8084d968f3807149.jpg

РИМ, 26 авг — РИА Новости. Будущему правительству Италии придется пойти на введение нормированного потребления газа и света, если цена на природное топливо не снизится, заявил лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию торгов снизились примерно до 3200 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE."Я хотел бы этого избежать, но (президент Франции Эммануэль) Макрон об этом уже сказал, и Франция еще имеет десятки действующих ядерных реакторов. У нас их нет, мы только импортируем энергию из-за рубежа, так что если мы не вмешаемся, то возникает конкретная опасность того, чтобы решать, кто будет с отоплением, кто нет, кто включает свет, а кто нет", — сказал руководитель правоцентристской партии.Вопрос роста энерготарифов является одной из основных тем предвыборной кампании в Италии в преддверии голосования 25 сентября. Все партии в своих программах поддержали предложение нынешнего правительства о введении общеевропейского потолка цен на газ. Различных мнений будущие участники голосования придерживаются относительно возврата к использованию ядерной энергии, инвестиций в возобновляемые источники и размещения терминалов по переработке сжиженного природного газа, который мог бы поставляться морским путем.

https://ria.ru/20220824/gaz-1811925510.html

италия

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, италия, франция, европа, в мире