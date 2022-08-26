16:17 26.08.2022 (обновлено: 18:05 26.08.2022)
В Италии могут ввести ограничения на потребление света и газа
Итальянские власти сообщили о возможности введения ограничений на потребление света и газа
Рим, Италия. Архивное фото
РИМ, 26 авг — РИА Новости. Будущему правительству Италии придется пойти на введение нормированного потребления газа и света, если цена на природное топливо не снизится, заявил лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Если цена не снизится, следующему правительству придется нормировать электроэнергию и газ, начиная с предприятий", — сказал Сальвини журналистам в Неаполе.
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг впервые с марта поднялись выше 3300 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию торгов снизились примерно до 3200 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
"Я хотел бы этого избежать, но (президент Франции Эммануэль) Макрон об этом уже сказал, и Франция еще имеет десятки действующих ядерных реакторов. У нас их нет, мы только импортируем энергию из-за рубежа, так что если мы не вмешаемся, то возникает конкретная опасность того, чтобы решать, кто будет с отоплением, кто нет, кто включает свет, а кто нет", — сказал руководитель правоцентристской партии.
Вопрос роста энерготарифов является одной из основных тем предвыборной кампании в Италии в преддверии голосования 25 сентября. Все партии в своих программах поддержали предложение нынешнего правительства о введении общеевропейского потолка цен на газ. Различных мнений будущие участники голосования придерживаются относительно возврата к использованию ядерной энергии, инвестиций в возобновляемые источники и размещения терминалов по переработке сжиженного природного газа, который мог бы поставляться морским путем.