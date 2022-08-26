"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины
Westmeath Independent: в городе Маллингар совершили нападение на украинского подростка
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В ирландском городе Маллингар во время драки пострадал украинский подросток, семья пострадавшего обвинила нападавших в расизме, сообщает местное издание Westmeath Independent.
"В результате нападения на улице Харбер в городе Маллингар четырнадцатилетний мальчик получил перелом челюсти, его прооперировали в Дублине, рядом с ним в тот момент оказалась пятнадцатилетняя девочка, она сильно напугана", — говорится в статье.
По словам детей, во время инцидента агрессоры кричали: "Украинцы, идите домой!" Семья жертвы рассказала Westmeath Independent, что среди обидчиков были ирландцы, а также прибалты. Родители намерены обратиться в суд.
Журналисты отметили, что это не первый случай дискриминации украинцев в городе. Есть свидетельства и о других драках с детьми украинских беженцев.
Ранее газета Daily Mail писала, что жители Великобритании массово отказываются от размещения в своих домах украинских беженцев. Одна из причин — острая нехватка средств на фоне финансового кризиса. Также местные массово жалуются на большие трудности из-за языкового барьера и культурных различий.
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