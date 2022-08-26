https://ria.ru/20220826/irlandiya-1812391333.html

"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины

"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины - РИА Новости, 26.08.2022

"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины

В ирландском городе Маллингар во время драки пострадал украинский подросток, семья пострадавшего обвинила нападавших в расизме, сообщает местное издание... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:21

2022-08-26T18:21

2022-08-26T18:21

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В ирландском городе Маллингар во время драки пострадал украинский подросток, семья пострадавшего обвинила нападавших в расизме, сообщает местное издание Westmeath Independent."В результате нападения на улице Харбер в городе Маллингар четырнадцатилетний мальчик получил перелом челюсти, его прооперировали в Дублине, рядом с ним в тот момент оказалась пятнадцатилетняя девочка, она сильно напугана", — говорится в статье.По словам детей, во время инцидента агрессоры кричали: "Украинцы, идите домой!" Семья жертвы рассказала Westmeath Independent, что среди обидчиков были ирландцы, а также прибалты. Родители намерены обратиться в суд.Журналисты отметили, что это не первый случай дискриминации украинцев в городе. Есть свидетельства и о других драках с детьми украинских беженцев.Ранее газета Daily Mail писала, что жители Великобритании массово отказываются от размещения в своих домах украинских беженцев. Одна из причин — острая нехватка средств на фоне финансового кризиса. Также местные массово жалуются на большие трудности из-за языкового барьера и культурных различий.

https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html

https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, дублин, ирландия, великобритания