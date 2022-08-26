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"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины - РИА Новости, 26.08.2022
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"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины
"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины - РИА Новости, 26.08.2022
"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины
В ирландском городе Маллингар во время драки пострадал украинский подросток, семья пострадавшего обвинила нападавших в расизме, сообщает местное издание... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:21
2022-08-26T18:21
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В ирландском городе Маллингар во время драки пострадал украинский подросток, семья пострадавшего обвинила нападавших в расизме, сообщает местное издание Westmeath Independent."В результате нападения на улице Харбер в городе Маллингар четырнадцатилетний мальчик получил перелом челюсти, его прооперировали в Дублине, рядом с ним в тот момент оказалась пятнадцатилетняя девочка, она сильно напугана", — говорится в статье.По словам детей, во время инцидента агрессоры кричали: "Украинцы, идите домой!" Семья жертвы рассказала Westmeath Independent, что среди обидчиков были ирландцы, а также прибалты. Родители намерены обратиться в суд.Журналисты отметили, что это не первый случай дискриминации украинцев в городе. Есть свидетельства и о других драках с детьми украинских беженцев.Ранее газета Daily Mail писала, что жители Великобритании массово отказываются от размещения в своих домах украинских беженцев. Одна из причин — острая нехватка средств на фоне финансового кризиса. Также местные массово жалуются на большие трудности из-за языкового барьера и культурных различий.
https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html
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в мире, дублин, ирландия, великобритания
В мире, Дублин, Ирландия, Великобритания
18:21 26.08.2022
 
"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины

Westmeath Independent: в городе Маллингар совершили нападение на украинского подростка

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В ирландском городе Маллингар во время драки пострадал украинский подросток, семья пострадавшего обвинила нападавших в расизме, сообщает местное издание Westmeath Independent.
"В результате нападения на улице Харбер в городе Маллингар четырнадцатилетний мальчик получил перелом челюсти, его прооперировали в Дублине, рядом с ним в тот момент оказалась пятнадцатилетняя девочка, она сильно напугана", — говорится в статье.
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По словам детей, во время инцидента агрессоры кричали: "Украинцы, идите домой!" Семья жертвы рассказала Westmeath Independent, что среди обидчиков были ирландцы, а также прибалты. Родители намерены обратиться в суд.
Журналисты отметили, что это не первый случай дискриминации украинцев в городе. Есть свидетельства и о других драках с детьми украинских беженцев.
Ранее газета Daily Mail писала, что жители Великобритании массово отказываются от размещения в своих домах украинских беженцев. Одна из причин — острая нехватка средств на фоне финансового кризиса. Также местные массово жалуются на большие трудности из-за языкового барьера и культурных различий.
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