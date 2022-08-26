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У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 миллионов рублей
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2022
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 миллионов рублей
Суд изъял имущество бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, прославившегося золотой сантехникой в особняке, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T20:31
2022-08-26T20:31
2022-08-26T21:09
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Суд изъял имущество бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, прославившегося золотой сантехникой в особняке, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Генпрокуратура установила, что Сафонов, его родные и близкие приобрели недвижимость и другое имущество, не предоставив сведений о законности источников доходов. Шестого декабря 2021 года надзорное ведомство попросило суд изъять эти активы в доход государства.Сафонова и некоторых его подчиненных задержали в конце июля минувшего года. Их обвинили в получении взятки на сумму более 19 миллионов рублей в составе группы лиц. Дома у фигурантов дела прошли обыски. Выяснилось, что в интерьере особняка экс-главы краевого ГИБДД преобладает инкрустированная мебель, висят хрустальные люстры, а в ванной установлены позолоченные раковина и унитаз.
https://ria.ru/20210722/dvorets-1742373057.html
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происшествия, алексей сафонов, гибдд мвд рф, генеральная прокуратура рф, россия, ставропольский край
Происшествия, Алексей Сафонов, ГИБДД МВД РФ, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Ставропольский край
20:31 26.08.2022 (обновлено: 21:09 26.08.2022)
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 миллионов рублей
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова изъяли имущество на 180 миллионов рублей