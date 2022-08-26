Рейтинг@Mail.ru
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/imuschestvo-1812423369.html
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 миллионов рублей
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2022
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 миллионов рублей
Суд изъял имущество бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, прославившегося золотой сантехникой в особняке, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T20:31
2022-08-26T21:09
происшествия
алексей сафонов
гибдд мвд рф
генеральная прокуратура рф
россия
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742014121_0:0:1971:1109_1920x0_80_0_0_ea92f9e77bf788180473313f143dc3e6.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Суд изъял имущество бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, прославившегося золотой сантехникой в особняке, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Генпрокуратура установила, что Сафонов, его родные и близкие приобрели недвижимость и другое имущество, не предоставив сведений о законности источников доходов. Шестого декабря 2021 года надзорное ведомство попросило суд изъять эти активы в доход государства.Сафонова и некоторых его подчиненных задержали в конце июля минувшего года. Их обвинили в получении взятки на сумму более 19 миллионов рублей в составе группы лиц. Дома у фигурантов дела прошли обыски. Выяснилось, что в интерьере особняка экс-главы краевого ГИБДД преобладает инкрустированная мебель, висят хрустальные люстры, а в ванной установлены позолоченные раковина и унитаз.
https://ria.ru/20210722/dvorets-1742373057.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742014121_73:0:1849:1332_1920x0_80_0_0_54da66dd2a396549d0b920bb6b906a11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей сафонов, гибдд мвд рф, генеральная прокуратура рф, россия, ставропольский край
Происшествия, Алексей Сафонов, ГИБДД МВД РФ, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Ставропольский край
20:31 26.08.2022 (обновлено: 21:09 26.08.2022)
 
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 миллионов рублей

У экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова изъяли имущество на 180 миллионов рублей

© Фото : stapravda.ruАлексей Сафонов
Алексей Сафонов - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : stapravda.ru
Алексей Сафонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Суд изъял имущество бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, прославившегося золотой сантехникой в особняке, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Сегодня Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову", — говорится в релизе.

Генпрокуратура установила, что Сафонов, его родные и близкие приобрели недвижимость и другое имущество, не предоставив сведений о законности источников доходов. Шестого декабря 2021 года надзорное ведомство попросило суд изъять эти активы в доход государства.
Сафонова и некоторых его подчиненных задержали в конце июля минувшего года. Их обвинили в получении взятки на сумму более 19 миллионов рублей в составе группы лиц. Дома у фигурантов дела прошли обыски. Выяснилось, что в интерьере особняка экс-главы краевого ГИБДД преобладает инкрустированная мебель, висят хрустальные люстры, а в ванной установлены позолоченные раковина и унитаз.
Элитный квартал Ставрополя, где находится особняк полковника Сафонова - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля 2021, 13:58
Стали известны подробности об особняке полковника Сафонова
 
ПроисшествияАлексей СафоновГИБДД МВД РФГенеральная прокуратура РФРоссияСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала