https://ria.ru/20220826/gruziya-1812291944.html
Российские туристы жалуются на многочасовые пробки при выезде из Грузии
Российские туристы жалуются на многочасовые пробки при выезде из Грузии - РИА Новости, 26.08.2022
Российские туристы жалуются на многочасовые пробки при выезде из Грузии
В преддверии 1 сентября российские туристы возвращаются из Грузии в Россию, на пункте пропуска "Верхний Ларс" жалуются, что стоять приходится более пяти часов,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:42
2022-08-26T14:42
2022-08-26T14:42
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В преддверии 1 сентября российские туристы возвращаются из Грузии в Россию, на пункте пропуска "Верхний Ларс" жалуются, что стоять приходится более пяти часов, сообщает TourDom.ru.В чатах путешественники пишут, что иногда проводят на границе до 15 часов. По словам некоторых туристов, еще неделю назад им удавалось пройти оба пограничных пункта всего за 3,5 часа, но с приближением начала учебного года этот процесс усложняется."Ситуация меняется ежедневно", – написала одна из туристок.На сегодняшнее утро пробка начиналась на нейтральной полосе в сторону России. "Ровно 12 часов – и мы выехали с КПП России!"– жалуются туристы. "Прошли границу Грузия – РФ за девять часов. Всю ночь сегодня простояли в пробке! Всем хорошей дороги!"– говорят другие.В то же время, по словам некоторых путешественников, границу из России в Грузию им удается пройти достаточно быстро. Кто-то пишет, что проскочил оба пункта за 20 минут, другие отмечают, что это занимает немного больше времени. "Подъехали в 6:40, очередей перед КПП нет", – пишут путешественники.
https://ria.ru/20220531/gruziya-1791027386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, грузия, туристы, куда поехать
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Грузия, туристы, куда поехать
Российские туристы жалуются на многочасовые пробки при выезде из Грузии
Российские туристы рассказали об очередях на границе с Грузией в преддверии 1 сентября
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
В преддверии 1 сентября российские туристы возвращаются из Грузии в Россию, на пункте пропуска "Верхний Ларс" жалуются, что стоять приходится более пяти часов, сообщает
TourDom.ru.
В чатах путешественники пишут, что иногда проводят на границе до 15 часов. По словам некоторых туристов, еще неделю назад им удавалось пройти оба пограничных пункта всего за 3,5 часа, но с приближением начала учебного года этот процесс усложняется.
"Ситуация меняется ежедневно", – написала одна из туристок.
На сегодняшнее утро пробка начиналась на нейтральной полосе в сторону России. "Ровно 12 часов – и мы выехали с КПП России!"– жалуются туристы. "Прошли границу Грузия – РФ за девять часов. Всю ночь сегодня простояли в пробке! Всем хорошей дороги!"– говорят другие.
В то же время, по словам некоторых путешественников, границу из России в Грузию им удается пройти достаточно быстро. Кто-то пишет, что проскочил оба пункта за 20 минут, другие отмечают, что это занимает немного больше времени. "Подъехали в 6:40, очередей перед КПП нет", – пишут путешественники.