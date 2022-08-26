https://ria.ru/20220826/gorenie-1812340918.html

Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 90 гектаров

Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 90 гектаров - РИА Новости, 26.08.2022

Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 90 гектаров

Площадь активного горения в лесах Воротынского района Нижегородской области сократилась до 90 гектаров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:10

2022-08-26T16:10

2022-08-26T16:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811134196_0:304:3099:2047_1920x0_80_0_0_e2b877ba7e61ae6dc01769aaa03eea5c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Площадь активного горения в лесах Воротынского района Нижегородской области сократилась до 90 гектаров, сообщает региональное управление МЧС.К моменту локализации пожара 23 августа площадь активного горения составляла 360 гектаров."Площадь активного горения сократилась до 90 гектаров. Продолжают работать три вертолета, задействованная группировка - около 900 человек и 160 единиц техники. С помощью беспилотных систем проводится воздушная разведка. В круглосуточном режиме патрулируется периметр пожара, продолжается работа по обновлению и расширению минерализованных полос", - говорится в сообщении.Лесной пожар возник 14 августа на территории горельников - лесной территории с древостоем, погибшим от пожара 2010 года, в Воротынском районе на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи гектаров, к 23 августа - до 6,1 тысячи гектаров. По данным МЧС на 25 августа, пожар действует в кромке на площади 6,5 тысячи гектаров. Угрозы перехода огня на территорию населенных пунктов и нефтепровод нет, до ближайшего населенного пункта Кузьмияр расстояние более 10 километров.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров 2022-08-26T16:10 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии