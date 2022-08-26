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Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 90 гектаров
Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 90 гектаров - РИА Новости, 26.08.2022
Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 90 гектаров
Площадь активного горения в лесах Воротынского района Нижегородской области сократилась до 90 гектаров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:10
2022-08-26T16:10
2022-08-26T16:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Площадь активного горения в лесах Воротынского района Нижегородской области сократилась до 90 гектаров, сообщает региональное управление МЧС.К моменту локализации пожара 23 августа площадь активного горения составляла 360 гектаров."Площадь активного горения сократилась до 90 гектаров. Продолжают работать три вертолета, задействованная группировка - около 900 человек и 160 единиц техники. С помощью беспилотных систем проводится воздушная разведка. В круглосуточном режиме патрулируется периметр пожара, продолжается работа по обновлению и расширению минерализованных полос", - говорится в сообщении.Лесной пожар возник 14 августа на территории горельников - лесной территории с древостоем, погибшим от пожара 2010 года, в Воротынском районе на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи гектаров, к 23 августа - до 6,1 тысячи гектаров. По данным МЧС на 25 августа, пожар действует в кромке на площади 6,5 тысячи гектаров. Угрозы перехода огня на территорию населенных пунктов и нефтепровод нет, до ближайшего населенного пункта Кузьмияр расстояние более 10 километров.
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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ
МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров
2022-08-26T16:10
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Площадь активного горения в нижегородских лесах сократилась до 90 гектаров
В лесах Нижегородской области площадь активного горения сократилась до 90 гектаров